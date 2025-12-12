A horas de la final, parece que Yimmi Chará estaría contemplando cambiar de equipo para 2026

Yimmi Chará, volante de Júnior, en el partido de vuelta ante Millonarios por la final de la Superliga Betplay 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Yimmi Chará, jugador de Atlético Junior desde enero de 2024, estaría muy cerca de moverse a otro equipo del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Esto a escasas horas de jugarse el partido de ida por la final de la Liga Betplay 2025-II entre Junior y Deportes Tolima.

Esta información fue develada por la periodista Lizeth Durán en el programa El “Vbar” de Caracol Radio este viernes 12 de diciembre. Según ella, tan pronto termine la temporada, Chará se marchará al Deportivo Cali en busca de nuevos retos profesionales en su carrera.

Vale la pena recordar que el nacido en Santiago de Cali, Valle del Cauca, es uno de los referentes actuales en el Junior de Barranquilla. Y aunque sus no tiene títulos para aventar al cielo, apenas una Copa Águila en 2017, se ha ganado el cariño del estadio Metropolitano.

Por eso, esta noticia genera tanto revuelo en el mundo juniorista y mucho más previo al duelo final frente a Tolima en condición de local. Además, también parece extraño que sea una decisión tomada sin conocerse el desenlace del torneo y el campeón número 100 del FPC.

Julio Comesaña habló la final Junior vs. Tolima

El mítico extécnico del equipo barranquillero, ganador de tres ligas, una copa y una superliga en Colombia, hablo con “Blog Deportivo de Blu Radio sobre el rival de esta noche de su querido Junior, Deportes Tolima. Tuvo palabras de respeto y mucho cuidado con el conjunto Pijao.

“Tolima va a hacer un partido bien interesante, porque se defiende y ataca bien. Casi siempre hace un gol y después se torna muy difícil, va a ser un partido muy bravo, muy disputado. Son dos equipos diferentes y han hecho mérito para estar donde están”, dijo Comesaña.

Eso sí, el entrenador uruguayo, misma nacionalidad de Alfredo Arias, hoy técnico de Atlético Junior, no desaprovecharía la oportunidad frente a los micrófonos para “echarle flores” a la escuadra con la que ganó tanto en el país y se quedó a un penal de la Copa Sudamericana 2018.

¿Qué dijo Comesaña sobre Junior?

“Cuando entra Teófilo hay una sensación de que algo bueno va a pasar. La gente se vuelca con el equipo y eso también juega. En Junior cualquier jugador de adelante puede sacarse dos o tres rivales y generar una jugada de gol”, completó el entrenador uruguayo.

A juzgar por el valor de cada plantel en esta gran final de fútbol colombiano por la estrella de Navidad, lo que dice Julio Avelino Comesaña tiene sentido, pues el valor de la plantilla de Junior de Barranquilla es ligeramente superior a lo que cuestan los jugadores del Deportes Tolima.

En concreto, el conjunto ibaguereño tiene un peso económico de EUR 13,60 millones, mientras que el de Junior es de EUR 15,75 millones. Una diferencia pequeña, pero diferencia al fin y al cabo, que puede decantar, al menos el primer partido, a favor de los Tiburones.

