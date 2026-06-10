Alfredo Arias renovó su contrato con Junior de Barranquilla: detalles del nuevo acuerdo

Alfredo Arias dirige durante el partido de vuelta de la final de la Liga de Colombia entre Atlético Nacional y Atlético Junior el lunes 8 de junio de 2026, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: EFE - STR

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Este miércoles 10 de junio de 2026, a dos días de la consagración en la Liga Betplay 2026-I, Atlético Junior oficializó la renovación del director técnico bicampeón del fútbol profesional colombiano, el uruguayo Alfredo Arias.

Luego de la coronación hace seis meses frente a Deportes Tolima y la estrella 12 contra Atlético Nacional este fin de semana, la administración juniorista, encabezada por Fuad Char, propietario del club, está más que feliz con la dirección de Alfredo Arias.

Eso sí, le quedará pendiente para el próximo año al estratega de 67 años una buena participación en la Copa Libertadores pues esta temporada, a pesar de contar con una nómina amplia, Junior quedó eliminado en la primera ronda.

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Renovación de Alfredo Arias con Junior

“Junior FC se permite informar a la opinión pública en general, seguidores y medios de comunicación que se ha extendido el vínculo contractual que une al profesor Alfredo Arias con nuestra institución hasta junio de 2027”.

Lo anterior significa una extensión de un año para un técnico que hace seis meses se le hacía muy esquivo ganar en el fútbol colombiano. No obstante, ahora cuenta dos ligas y ya piensa en la tercera este segundo semestre.

Aunque Arias lo había intentado con Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y se quedó muy cerca con Independiente Medellín, no fue hasta su llegada al equipo de ‘Curramba La Bella’ que pudo ganar el título de la Liga Betplay.

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Junior, campeón de la Liga Betplay 2026-I

Luego de terminar segundo en la tabla de posiciones de la fase de todos contra todos, el tiburón jugó los cuartos de final contra Once Caldas. Y a pesar de ganar el partido de ida 1-0, sufrió para clasificar a semifinales.

Hizo falta un penal errado de Dayro Moreno al último minuto de la vuelta para consumarse la victoria en el global. Ya en la siguiente fase, Santa Fe logró llegar hasta la tanda de penales, pero nuevamente un penal inclinó la balanza.

Hugo Rodallega erró el último cobro de la serie y dejó en bandeja de plata la clasificación de Junior a la final. Allí se enfrentó a Atlético Nacional, el equipo más regular del certamen con 52 puntos en 23 partidos disputados hasta ese momento.

Sin embargo, el 3-0 de la ida a favor de Atlético Junior fue lapidario para las aspiraciones ligueras de Nacional. Otra vez un penal errado, esta vez de Alfredo Morelos, fue vital para que Junior consiguiera su estrella 12 en el FPC.

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