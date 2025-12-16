José Enamorado: “Ganar otra final con el equipo de mis amores no tiene precio”

José Enamorado (izq.) y Yimmi Chará celebran la anotación que sentenció el título a favor del Junior de Barranquilla. Foto: Junior Club SA

José Enamorado fue la gran figura de la final en la que Junior se impuso 4-0 en el global a Deportes Tolima y levantó este martes su undécima estrella en la Liga BetPlay. El extremo atlanticense lideró la serie con fútbol y carácter, y tras el pitazo final compartió sus sensaciones del título.

“Se nos dio, ganar otra final con el equipo de mis amores yo creo que eso no tiene precio. Quiero dedicar este triunfo a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a quienes me están viendo desde casa. Están orgullosos de mí y de lo que he logrado con esta institución”, comentó Enamorado al final del partido.

En la ida, Enamorado marcó dos goles que encaminaron la consagración, uno de ellos un golazo al ángulo que desató la fiesta en Barranquilla. En la vuelta, en Ibagué, volvió a aparecer para sentenciar la definición con otro tanto. Rendimiento redondo, decisivo, de MVP.

En medio de su gran momento futbolístico, al atacante le preguntaron por una posible convocatoria a la selección de Colombia. Le comentaron que Néstor Lorenzo, técnico de la tricolor, estaba en el Manuel Murillo Toro observando el partido, detalle que no pasó desapercibido en zona mixta.

Enamorado respondió: “Yo vengo haciendo un trabajo humildemente bien. Lo he demostrado en el terreno de juego y hoy solo tengo palabras de felicidad y de agradecimiento para Dios”.

“Resalto mucho la humildad que ha tenido este equipo en los cuadrangulares, en la final, porque nunca nos dimos por vencidos. Cuando nadie daba un peso, nosotros día a día trabajamos fuertemente y siempre dimos la cara en todos los partidos importantes”, concluyó el atacante atlanticense.

¿Cuánto dinero recibirá el Junior de Barranquilla tras salir campeón de la Liga BetPlay?

El Junior de Barranquilla se coronó este miércoles campeón de la Liga BetPlay 2025-II tras una final que dominó de principio a fin. Más allá del trofeo y la celebración rojiblanca, que no es poco, el título representa además un premio económico que puede marcar la diferencia en las finanzas del club.

El tiburón pegó primero y lo hizo con fuerza en la ida, con un contundnete 3-0 en el que José Enamorado fue la figura. Deportes Tolima arrancó con todo en la vuelta, pero el onceno dirigido atlanticense supo esperar y con una acción de contragolpe sentenció la historia en el Manuel Murillo Toro.

Hay dos ingresos fijos para el plantel que ahora celebra su undécima estrella. Por un lado contará con los USD 250 mil que le entregará la División Mayor del Fútbol Profesional (Dimayor), mientras que por el otro contará también con USD $ 500 mil que le otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La suma daría USD 750 mil, que en pesos colombianos rondaría un valor estimado de COP $2.867.259.645. Ese dinero puede ser clave para que el conjunto rojiblanco prepare de la mejor manera el próximo semestre, fortalezca su nómina y reparta los bonos acordados internamente.

