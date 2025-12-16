Los 100 campeones del FPC y la 11 de Junior: así quedó la tabla del palmarés de la Liga BetPlay

José Enamorado, la figura de Junior de Barranquilla. Foto: Junior de Barranquilla, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Junior de Barranquilla celebró en Ibagué un nuevo título en la Liga BetPlay Dimayor, su undécima estrella. El cuadro tiburón venció a Deportes Tolima y alcanzó un nuevo hito en su historia al conquistar un nuevo título de Liga, la consagración que lo consolida entre los cuatro clubes más ganadores del Fútbol Profesional Colombiano.

La estrella más reciente no solo amplía su palmarés, sino que también ratifica la regularidad del equipo rojiblanco en distintas épocas del campeonato.

Los cuatro más ganadores del fútbol colombiano

Con este título, Junior se afianza como el cuarto club más campeón del país, superando la barrera de las diez ligas y quedando por detrás de Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali.

La consagración le permite además marcar distancia frente a otros históricos como Deportivo Cali y Santa Fe, que se mantienen con diez estrellas cada uno.

Así quedó el palmarés de la Liga BetPlay

Los 100 campeones de la liga colombiana

El nuevo título también completa una cifra simbólica para el fútbol colombiano. Con la estrella de Junior, el FPC llegó a 100 campeones de Liga desde la creación del torneo, una cifra que resume más de siete décadas de historia, transformaciones de formato y dominio repartido entre clubes tradicionales y proyectos emergentes.

En el palmarés histórico, Atlético Nacional lidera con 18 títulos, seguido por Millonarios (16) y América de Cali (15). Junior ahora suma 11, mientras que Deportivo Cali y Santa Fe tienen 10 cada uno. Independiente Medellín acumula seis, Once Caldas cuatro y Deportes Tolima tres. Con una estrella aparecen Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador