¿Cuánto dinero recibirá Junior por ganarle a Tolima en la final de la Liga BetPlay?

El tiburón se impuso 4-0 en el global con José Enamorado como gran figura. Ahora en Barranquilla pueden presumir de 11 estrellas en su escudo.

Daniel Bello
Daniel Bello
17 de diciembre de 2025 - 02:29 a. m.
José Enamorado (izq.) y Yimmi Chará celebran la anotación que sentenció el título a favor del Junior de Barranquilla.
José Enamorado (izq.) y Yimmi Chará celebran la anotación que sentenció el título a favor del Junior de Barranquilla.
Foto: Junior Club SA
El Junior de Barranquilla se coronó este miércoles campeón de la Liga BetPlay 2025-II tras una final que dominó de principio a fin. Más allá del trofeo y la celebración rojiblanca, que no es poco, el título representa además un premio económico que puede marcar la diferencia en las finanzas del club.

El tiburón pegó primero y lo hizo con fuerza en la ida, con un contundnete 3-0 en el que José Enamorado fue la figura. Deportes Tolima arrancó con todo en la vuelta, pero el onceno dirigido atlanticense supo esperar y con una acción de contragolpe sentenció la historia en el Manuel Murillo Toro.

Hay dos ingresos fijos para el plantel que ahora celebra su undécima estrella. Por un lado contará con los USD 250 mil que le entregará la División Mayor del Fútbol Profesional (Dimayor), mientras que por el otro contará también con USD $ 500 mil que le otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La suma daría USD 750 mil, que en pesos colombianos rondaría un valor estimado de COP $2.867.259.645. Ese dinero puede ser clave para que el conjunto rojiblanco prepare de la mejor manera el próximo semestre, fortalezca su nómina y reparta los bonos acordados internamente.

Colombia, por debajo en el continente

Comparado con otras ligas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el contraste es claro. Sin tener en cuenta lo que se gana por taquilla o competencias internacionales, Colombia tiene un premio muy bajo por parte de Dimayor.

En Brasil, el Brasileirao entrega cerca de USD $ 10 millones de dólares al campeón. La liga boliviana reparte alrededor de USD $ 4 millones cada una, mientras que la de Uruguay, entrega un premio que ronda el USD 1′000.000.

Más abajo aparece la Liga de Argentina, que también tiene dos campeones por año y da USD $ 500 mil por título. En Colombia, el premio de apenas USD $ 230 mil por semestre se queda corto, pues tanto en Perú (USD 650 mil) como en Chile (USD 600mil) se entrega más dinero.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

