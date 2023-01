David González y el Júnior-Medellín: “Esa cantidad de público era por Juanfer”

David González, técnico del Independiente Medellín, destacó el ambiente que se vivió en el estadio Metropolitano. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

En la rueda de prensa posterior al encuentro Júnior vs. Medellín por la Liga BetPlay, David González habló acerca de la cantidad de público que asistió al estadio Metropolitano Roberto Meléndez y al comportamiento de su equipo durante los más de 90 minutos en los que se desarrolló el juego.

El técnico del Deportivo Independiente Medellín expresó que, para él, la masiva asistencia se debió a la presencia del nuevo 10 del Júnior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero Sobre lo que significaba para su equipo jugar como visitante señaló: “Verdaderamente se sentía esa atmósfera desde que llegamos al estadio, sabíamos que la cantidad de público que había allí obedecía a la presencia de Juanfer. En otro tipo de condiciones no creo que hubiera venido tanta gente. Eso es algo que nos sirve mucho a todos. Este tipo de atmosferas hacen crecer al fútbol colombiano, hacen que los jugadores se sientan más a gusto jugando, que la fiesta sea más linda y que valga la pena traer este tipo de jugadores al país.”

#FPC "Sabíamos que la cantidad de público en el estadio obedecía a la presencia de Juanfer, en otro tipo de condiciones no creo que hubiera venido tanta gente al estadio": David González, técnico de Independiente Medellín.



👉https://t.co/zQCXK8DxLP pic.twitter.com/xyjSDEj8io — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) January 30, 2023

González se refirió a la estrategia de juego que empleó su equipo en Barranquilla, en la que priorizó la táctica y no en la presión que podría significar el debut de Quintero en este partido. “En materia del plan, si te soy sincero, el nombre de Juanfer ni lo mencionamos en ningún entrenamiento. Nosotros en realidad basamos nuestro plan de juego en nosotros y en lo que el equipo contrario ofrezca a nivel de estructura y de espacios, no en lo que puedan hacer uno, dos o tres jugadores. Nosotros basamos nuestro trabajo en cómo vamos a explotar nuestras ventajas y en ningún momento se habló de tomar una precaución por un jugador en específico.” Contó.

Más sobre deportes Así empezó la segunda fecha de la Liga BetPlay Envigado vs. Equidad y Huila vs. Bucaramanga fueron los partidos que se jugaron este sábado por la Liga BetPlay. Leer más Así empezó la segunda fecha de la Liga BetPlay Liga BetPlay: Nacional y Águilas repartieron puntos en el Atanasio Girardot El cuadro verdolaga fue de menos a más en el encuentro, pero no le alcanzó para hacerse con la victoria sobre el conjunto de Rionegro, que tuvo una gran presentación. Leer más Liga BetPlay: Nacional y Águilas repartieron puntos en el Atanasio Girardot

Arturo Reyes, director técnico del equipo Barranquillero, habló acerca del incidente luego del gol del centrocampista Felipe Pardo, en el minuto 77, cuya celebración generó molestias en las tribunas. “Precisamente ahora que venía para la sala de prensa, Pardo se me acercó y me dijo que él no lo había hecho con la intención de provocar. No me di cuenta exactamente porque yo estaba pendiente de hablar con un jugador nuestro en ese momento, pero creo que eso debe quedar ahí, no debe pasar a mayores.”

Asistencia en el Metropolitano

En el debut de Juan Fernando Quintero con el equipo barranquillero la afición del rojiblanco se manifestó con una buena asistencia luego de que dos semanas antes llenaran las tribunas del Metropolitano para la presentación del volante paisa como nuevo refuerzo del club.

Le recomendamos: En el debut de ‘Juanfer’, Júnior empató a un gol con Medellín.

En esta ocasión, por la segunda fecha de la liga colombiana, más de 34 mil aficionados acompañaron al 10 para su estreno oficial con el equipo.

Igualmente el centrocampista manifestó, a través de sus redes sociales, su agradecimiento por el acompañamiento al equipo en el estadio, expresando que el juego mostrado en la cancha es el camino para los partidos que vienen.

Le sugerimos leer: Boletería selección de Colombia en el Sudamericano sub 20: precios y dónde comprar.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador