Esto fue lo que dijo Junior y Santa Fe previo a la final de ida de la Superliga

Partido Santa Fe vs. Júnior, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2024-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“La reducción de cupos a 25 jugadores por equipo nos obliga, como a todos los equipos, a intentar fichar dos, tres y hasta cuatro jugadores que puedan actuar en más de una posición”, aseguró Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla previo a la Superliga 2026.

Ese fue el tema central de la conferencia de prensa, no solo de Junior, sino también de Santa Fe que también se refirió al tema de los 25 futbolistas inscritos. Una norma que comenzó a regir desde este año y que ha modificado el comportamiento de los clubes en el mercado de fichajes.

“No tuvimos mucho tiempo. Lo ideal hubiera sido tener más días para trabajar una buena base física, jugar un par de partidos amistosos y llegar de la mejor manera”, señaló Pablo Repetto. El entrenador uruguayo llegó a Independiente Santa Fe en diciembre de 2025.

Conferencia de prensa previa a la Superliga

“Santa Fe va a querer bajar el ritmo del partido. El semestre pasado sufrimos acá con ellos, pero nosotros trataremos de sacar la ventaja en el partido de ida”, afirmó Yimmi Chara, quien estuvo sonando para salir del equipo barranquillero, pero terminó quedándose.

Otro punto en el que coincidieron ambas escuadras, que por primera vez se ven las caras en una final de Superliga colombiana, es que cada una de las instituciones y sus hinchas exigen ganar títulos, independientemente de si se está en el mejor momento futbolístico o no.

“Junior es un equipo grande. Tiene muy buenos jugadores y al igual que nosotros, van a querer obstaculizar el ataque. Nos vamos a enfrentar los dos mejores equipos del año pasado en una final, por un título. Eso lo hace un par de partidos muy interesantes”, sentenció Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe.

Junior vs. Santa Fe Superliga de Colombia: hora y dónde ver en vivo

El balón rodará en el estadio más grande de Colombia a partir de las 7:30 p. m. El partido se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Vale la pena reseñar que son pocos los antecedentes entre Junior y Santa Fe en finales del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

El único título disputado directamente entre ambos clubes fue la Copa Águila 2015. En aquella ocasión, las acciones también comenzaron el Barranquilla, donde el Tiburón venció 2-0 al León. La final se cerró en Bogotá con un 1-0 de Santa Fe sobre Junior. Este resultado no le alcanzó al equipo local y el que levantó la copa fue el visitante, Atlético Junior. Eso sí, Independiente Santa Fe nunca ha perdido una final de Superliga.

