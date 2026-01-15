Luis Fernando Muriel fue presentado como nuevo jugador de Atlético Junior

Luis Fernando Muriel no estará presente con Junior en el partido de ida de la Superliga 2026 frente a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Foto: Canva

El pasado miércoles 14 de enero de 2026, Junior de Barranquilla anunció, ahora sí oficialmente, a Luis Fernando Muriel como su nuevo jugador. El delantero de 34 años llegó procedente del Orlando City de la MLS donde jugó los dos años anteriores luego de su paso por Europa.

“Quiero pisar la cancha con esta camiseta puesta”, dijo Muriel en su video de presentación publicado en las redes sociales oficiales de Junior. Una pieza audiovisual que no dejó claro la dorsal que usará el futbolista nacido en Santo Tomás, Atlántico, pues mostró la casaca sin número.

Cabe recordar que el Tiburón se juega este jueves 15 de enero la final de ida de la Superliga 2026 frente a Independiente Santa Fe. Por lo que es de esperar que el ex Atalanta no haga parte de los convocados para el partido de esta noche en el estadio Metropolitano de la Arenosa.

¿Cómo le fue a Muriel en sus anteriores equipos?

Luis Fernando Muriel vuelve al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) luego de 16 años. Debutó como profesional en 2009 con el Deportivo Cali. Allí, su rápido despertar goleador, nueve tantos en 11 partidos, provocaron el interés del Granada, en ese momento en la segunda división de España.

A partir de ahí, el delantero atlanticense pasó por cinco clubes italianos: Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta; y otro español: Sevilla. Y aunque fue este último el que más pago por él (20 millones EUR) fue en el Atalanta de Bergamo donde más brillo en Europa.

Finalmente, con el Orlando City de Estados Unidos disputó 84 partidos, marcó 17 goles y dio 13 asistencias. Números que lo perfilan como el refuerzo más importante de Junior de cara a su participación en Copa Libertadores y una de las nuevas estrellas de la Liga BetPlay Dimayor.

Luis Muriel en la selección de Colombia

El confeso hincha de Atlético Junior debutó con el equipo nacional de mayores en 2012, pero un año antes ya había tenido una destacada actuación con la selección sub-20 en la Copa Mundial de la FIFA de esa categoría. Un torneo en el que Colombia fue anfitrión.

En esa ocasión, Muriel debutó en el estadio El Campin de Bogotá con un doblete para la victoria por goleada 4-1 sobre Francia. Volvió a marcar en la victoria 1-0 sobre Corea del Sur y por los octavos de final frente a Costa Rica. Sin embargo, el sueño de ser campeón del mundo se esfumó una ronda más adelante cuando la selección de Colombia cayó eliminada a manos de México por marcador de 3-1.

Ya en la categoría absoluta, aunque Luis Fernando Muriel se perdió el Mundial de Brasil 2014, sí hizo parte de la delegación de Colombia en Rusia 2018. Incluso pateó y anotó uno de los penales de la tanda frente a Inglaterra en los octavos de final de la competencia.

Eso sí, quedó marcado para al no lograr el tiquete a Catar 2022 y ser señalado, junto a Duvan Zapata, por su ineficacia de cara al arco rival a pesar de que en ese momento ambos eran figuras en sus clubes ¿Es Muriel el fichaje más importante de 2026 en el Fútbol Colombiano? Deje su opinión en los comentarios.

