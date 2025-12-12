¡Impresionante! Los hinchas de Junior reciben a su equipo con una salida pocas veces vista

Así se veía el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla durante la salida del Junior en la final de la Liga Betplay Dimayor 2025-II. Foto: Win Sports

Junior de Barranquilla vuelve a la final de Fútbol Profesional Colombiano luego de dos años y sus hinchas no pueden estar más emocionados. Eso fue lo que reflejó la salida en el estadio Metropolitano en la capital atlanticense previa al partido de ida.

Una espesa niebla se posó sobre el campo de juego producto de múltiples fuegos artificiales activados por la hinchada tiburona. Un escenario idóneo para motivar a cualquier futbolista local e intimidar al visitante que vive el ambiente hostilmente.

Junior le echó la camiseta encima al Tolima

Fue tanto el humo producido por la fiesta montada por parte de la fanaticada juniorista, que los jugadores tuvieron que esperar varios minutos parados en el césped que la niebla se disipara lo suficiente para dar inició a la final del FPC.

Pocas veces se ha podido ver este tipo de salidas en Colombia, pero siempre resulta un acto de amor y respaldo al equipo. Habrá que esperar si algo igual o similar preparan los hinchas del Deportes Tolima para el partido de vuelta en Ibagué.

