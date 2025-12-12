EN VIVO | Junior le gana 1-0 a Tolima: así fue el golazo de José Enamorado, mire en video

Junior y Tolima van en busca de la estrella 100 del fútbol profesional colombiano. Foto: Deportes Tolima

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima van en busca de la estrella 100 del Fútbol Profesional Colombiano. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será el escenario que presenciará, a las 8:00 p. m., el inicio de la final del segundo semestre.

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias busca volver a ser campeón tras su último título, obtenido en el segundo semestre de 2023. Por su parte, Tolima quiere reponerse de la final que perdió el año pasado contra Atlético Nacional y volver a levantar el trofeo después del conseguido en 2021-I.

¿Cuánto va la final Junior vs. Tolima? Siga acá el minuto a minuto

⏱️ MINUTO 13′ | 🔴⚪ JUN 1-0 TOL 🟣🟡 | Neto Volpi salva a Tolima con una tremenda atajada mano a mano. Junior está ganando la espalda de la defensa del cuadro pijao.

⏱️ MINUTO 11′ | 🔴⚪ JUN 1-0 TOL 🟣🟡 | Empieza de nuevo el partido, tras el gol de Junior. Ya disipó un poco el humo y, después de más de cinco minutos de pausa, el juego está en marcha de nuevo.

La gente en Barranquilla está loca, la hinchada está entusiasmada. Y con el golazo de Enamorado, las bengalas que prendieron los fanáticos obligan a que en este momento se pare el partido.

⏱️ MINUTO 4′ | 🔴⚪ JUN 1-0 TOL 🟣🟡 | ¡Llegó el primero! ¡Qué tremendo golazo de José Enamorado! El extremo de Junior aprovechó un balón largo en la banda derecha, enganchó con fantasía en el área y definió al segundo palo, a todo el ángulo.

Así fue el golazo de José Enamorado con Junior: video

El cuadro barranquillero empezó el partido con mucha ambición y salió a comerse al rival. Encontró recompensa temprano.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ JUN 0-0 TOL 🟣🟡 | Error en salida de Tolima y Chará intentó sorprender en el contragolpe. El arquero Neto Volpi, muy atento, interceptó el ataque.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ JUN 0-0 TOL 🟣🟡 | Ya se juega el partido en el Metropolitano. Se demoró un poco el arranque, mientras esperaron que se diluyera el humo. Los dos equipos, de hecho, salieron antes porque se preveía la celebración de los hinchas antes del juego. Ya superada la humareda, ya rueda el balón en Barranquilla.

Tremendo el recibimiento de la hinchada de Junior. El Estadio Metropolitano quedó todo de rojo con el humo de la pólvora. La salida del equipo tiburón es emocionante.

Los equipos ya terminaron su etapa precompetitiva y están ultimando detalles en los camerinos. En minutos, arranca el partido.

Los equipos ya calientan desde hace varios minutos en la cancha del Estadio Metropolitano y en solo 30 minutos arrancará el partido entre Junior de Barranquilla, que es el local, y Deportes Tolima.

Deportes Tolima quiere sacar un buen resultado en Barranquilla para poder definir, como local y frente a su gente, el campeonato de la liga colombiana. Estos son los once jugadores que iniciarán en Barranquilla: Neto Volpi en el arco; línea de cuatro en defensa con Yhormar Hurtado por derecha, Marlon Torres y Anderson Angulo como centrales, y por la izquierda Junior Hernández.

Por delante de ellos, dos volantes defensivos: Bryan Rovira y el capitán Juan Pablo Nieto. En el frente de ataque, una línea de tres conformada por Jersson González, Kevin Pérez y Mauricio González. Y en la delantera, Adrián Parra.

El estratega Alfredo Arias no se guarda nada para el partido de ida de la final del segundo semestre de la Liga BetPlay. Así forma Junior para los 90 minutos iniciales: Mauricio Silveira en el arco; línea de cuatro con Jhomier Guerrero, Lucas González, Jermain Peña y Yeison Suárez.

En el medio, dos volantes de primera línea: Didier Moreno y Jesús Rivas. Más adelante, una línea de tres conformada por José Enamorado, Yimmi Chará y Bryan Castrillón. Y en la punta de ataque, como único delantero, Guillermo Paiva.

