Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
En VivoActualizado hace 22 segundos

EN VIVO | Junior le gana 1-0 a Tolima: así fue el golazo de José Enamorado, mire en video

Tiburones y Pijaos definen al segundo campeón de la liga colombiana. La primera final del segundo semestre del torneo inicia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Siga aquí el minuto a minuto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
13 de diciembre de 2025 - 01:15 a. m.
Junior y Tolima van en busca de la estrella 100 del fútbol profesional colombiano.
Junior y Tolima van en busca de la estrella 100 del fútbol profesional colombiano.
Foto: Deportes Tolima
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima van en busca de la estrella 100 del Fútbol Profesional Colombiano. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será el escenario que presenciará, a las 8:00 p. m., el inicio de la final del segundo semestre.

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias busca volver a ser campeón tras su último título, obtenido en el segundo semestre de 2023. Por su parte, Tolima quiere reponerse de la final que perdió el año pasado contra Atlético Nacional y volver a levantar el trofeo después del conseguido en 2021-I.

Vínculos relacionados

¿Mohamed Salah y Luis Díaz volverán a jugar juntos? Esto dijo el Bayern Múnich
¡El fútbol colombiano tendrá fair play financiero! ¿De qué se trata?
Las entradas al Mundial 2026 son casi un 200% más caras que lo previsto en un principio

¿Cuánto va la final Junior vs. Tolima? Siga acá el minuto a minuto

Hace 5 horas

Se salva Tolima

⏱️ MINUTO 13′ | 🔴⚪ JUN 1-0 TOL 🟣🟡 | Neto Volpi salva a Tolima con una tremenda atajada mano a mano. Junior está ganando la espalda de la defensa del cuadro pijao.

Hace 5 horas

Ya se juega de nuevo

⏱️ MINUTO 11′ | 🔴⚪ JUN 1-0 TOL 🟣🟡 | Empieza de nuevo el partido, tras el gol de Junior. Ya disipó un poco el humo y, después de más de cinco minutos de pausa, el juego está en marcha de nuevo.

Hace 5 horas

Partido parado

La gente en Barranquilla está loca, la hinchada está entusiasmada. Y con el golazo de Enamorado, las bengalas que prendieron los fanáticos obligan a que en este momento se pare el partido.

Actualización claveHace 5 horas

¡Qué golazo de Enamorado! Video

⏱️ MINUTO 4′ | 🔴⚪ JUN 1-0 TOL 🟣🟡 | ¡Llegó el primero! ¡Qué tremendo golazo de José Enamorado! El extremo de Junior aprovechó un balón largo en la banda derecha, enganchó con fantasía en el área y definió al segundo palo, a todo el ángulo.

Así fue el golazo de José Enamorado con Junior: video

El cuadro barranquillero empezó el partido con mucha ambición y salió a comerse al rival. Encontró recompensa temprano.

Hace 5 horas

Junior arranca con todo

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ JUN 0-0 TOL 🟣🟡 | Error en salida de Tolima y Chará intentó sorprender en el contragolpe. El arquero Neto Volpi, muy atento, interceptó el ataque.

Actualización claveHace 5 horas

¡Empieza el partido en Barranquilla!

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ JUN 0-0 TOL 🟣🟡 | Ya se juega el partido en el Metropolitano. Se demoró un poco el arranque, mientras esperaron que se diluyera el humo. Los dos equipos, de hecho, salieron antes porque se preveía la celebración de los hinchas antes del juego. Ya superada la humareda, ya rueda el balón en Barranquilla.

Hace 5 horas

Impresionante recibimiento

Tremendo el recibimiento de la hinchada de Junior. El Estadio Metropolitano quedó todo de rojo con el humo de la pólvora. La salida del equipo tiburón es emocionante.

Hace 5 horas

Los equipos ya están en el camerino

Los equipos ya terminaron su etapa precompetitiva y están ultimando detalles en los camerinos. En minutos, arranca el partido.

Hace 5 horas

En media hora empieza el partido

Los equipos ya calientan desde hace varios minutos en la cancha del Estadio Metropolitano y en solo 30 minutos arrancará el partido entre Junior de Barranquilla, que es el local, y Deportes Tolima.

Hace 5 horas

Así forma Tolima: estos son los once iniciales del pijao

Deportes Tolima quiere sacar un buen resultado en Barranquilla para poder definir, como local y frente a su gente, el campeonato de la liga colombiana. Estos son los once jugadores que iniciarán en Barranquilla: Neto Volpi en el arco; línea de cuatro en defensa con Yhormar Hurtado por derecha, Marlon Torres y Anderson Angulo como centrales, y por la izquierda Junior Hernández.

Por delante de ellos, dos volantes defensivos: Bryan Rovira y el capitán Juan Pablo Nieto. En el frente de ataque, una línea de tres conformada por Jersson González, Kevin Pérez y Mauricio González. Y en la delantera, Adrián Parra.

Hace 6 horas

Así forma Junior: estos son los once iniciales del tiburón.

El estratega Alfredo Arias no se guarda nada para el partido de ida de la final del segundo semestre de la Liga BetPlay. Así forma Junior para los 90 minutos iniciales: Mauricio Silveira en el arco; línea de cuatro con Jhomier Guerrero, Lucas González, Jermain Peña y Yeison Suárez.

En el medio, dos volantes de primera línea: Didier Moreno y Jesús Rivas. Más adelante, una línea de tres conformada por José Enamorado, Yimmi Chará y Bryan Castrillón. Y en la punta de ataque, como único delantero, Guillermo Paiva.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Final de la Liga BetPlay

Liga BetPlay

Liga BetPlay 2025

Liga BetPlay final

La liga betplay

Final de la Liga BetPlay 2025

Liga BetPlay hoy

Partidos Liga BetPlay

Tolima vs. Junior

Juniors vs. Tolima

Final horario

Final liga betplay

Partido final

Liga BetPlay 2025 2

Final liga betplay 2

Tolima vs. Junior final

Junior vs. Tolima final

Dónde ver junior vs. tolima

horario final liga betplay

liga betplay resultados

quién juega hoy liga betplay

Junior final

Tolima final

Liga BetPlay final resultado

a que hora juega junior

a que hora juega junior hoy

a qué hora juega el junior

a qué hora juega junior

a qué hora juega junior tolima

a qué hora es el partido junior tolima

hora del partido junior tolima

junior vs. tolima

partido junior tolima

junior tolima hoy

partido tolima hoy

a qué hora es el partido de junior tolima

a qué hora es el partido de junior

tolima junior

a qué hora juega junior hoy

hora partido junior

hora partido tolima

hora final liga betplay

Final liga betplay donde ver

dónde ver la final de la liga betplay

resultado final liga betplay

resultado final junior vs tolima

Tolima

Deportes Tolima

Junior

Barranquilla

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.