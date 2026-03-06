Junior dejó escapar el triunfo contra el último en Liga BetPlay: resultados del FPC

El cuadro Tiburón no pudo sostener la ventaja en Barranquilla y terminó empatando contra Alianza. Foto: Junior FC

Junior de Barranquilla no logró sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 frente a Alianza en un partido irregular del equipo local y por la destacada actuación del arquero Johan Wallens, quien pasó de cometer un error en el gol rojiblanco a convertirse en figura en los minutos finales.

El equipo dirigido por Alfredo Arias comenzó con intensidad, presionando alto desde el arranque y buscando imponer condiciones en casa. Uno de los más activos en ese inicio fue Luis Muriel, quien lideró la presión ofensiva y participó en varias acciones de peligro.

Cuando el partido se volvió más disputado, Junior encontró la ventaja en el minuto 31. Tras un tiro libre ejecutado por Luis Muriel, el arquero Wallens no pudo controlar el balón y dejó un rebote que Cristian Barrios aprovechó para marcar de cabeza.

Penal y empate en el segundo tiempo

En la segunda parte, Junior intentó aumentar la ventaja, mientras que Alianza apostó por el contragolpe. La igualdad llegó al minuto 60 tras una mano de Yeison Suárez dentro del área, sancionada como penal. Carlos Lucumí asumió la responsabilidad y convirtió con tranquilidad para el 1-1.

A partir de ese momento el ritmo del encuentro cayó y las opciones claras escasearon. Junior intentó reaccionar con cambios ofensivos y uno de los momentos más destacados fue el regreso de Carlos Bacca, quien volvió a jugar tras nueve meses de ausencia por lesión. El delantero ingresó al minuto 78 en lugar de Paiva.

En los instantes finales, el equipo barranquillero tuvo la victoria en los pies de Bacca. En el minuto 92 recibió solo dentro del área, pero Wallens respondió con una gran atajada, redimiéndose del error cometido en el primer tiempo.

Vea los goles de Junior vs. Alianza

El empate dejó un sabor amargo para Junior. El propio Alfredo Arias se mostró inconforme por ceder puntos importantes en condición de local. Con este resultado, el conjunto rojiblanco llegó a 16 puntos, mientras que Alianza continúa en el último lugar con cuatro unidades. En la próxima jornada, Junior recibirá a Atlético Nacional el martes 10 de marzo en un partido aplazado.

Internacional de Bogotá empata con Llaneros y pone en riesgo el liderato

En otro de los partidos de la jornada, Internacional de Bogotá igualó 1-1 ante Llaneros en el estadio Bello Horizonte ‘Rey Pelé’, resultado que deja al líder de la Liga BetPlay con menos margen en la parte alta de la tabla.

El encuentro comenzó con intensidad y los locales generaron las primeras aproximaciones. Dennys Quintero y Luis Miranda estuvieron cerca de abrir el marcador con remates de cabeza que no encontraron dirección.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Internacional golpeó primero. En el minuto 44, una jugada colectiva entre Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti terminó con un centro preciso del uruguayo para Facundo Boné, quien definió de cabeza para el 1-0.

Sin embargo, la reacción de Llaneros fue inmediata. En el tiempo añadido del primer tiempo, una mano de Carlos Vivas dentro del área fue sancionada como penal. Jhon Vásquez ejecutó con potencia y dejó sin opciones al arquero Wuilker Faríñez para decretar el empate.

Llaneros resistió con diez hombres

El segundo tiempo tuvo un momento clave en el minuto 63, cuando Dennys Quintero fue expulsado tras una fuerte falta sobre Kevin Parra. Aunque inicialmente recibió tarjeta amarilla, el VAR intervino y el árbitro cambió la decisión por roja directa.

Lejos de verse superado, Llaneros mejoró su rendimiento con un jugador menos. El ingreso de Juan José Ramírez le dio manejo al mediocampo y permitió que los locales controlaran varios tramos del partido, mientras que Internacional perdió profundidad ofensiva.

Al final, el marcador no volvió a moverse y ambos equipos repartieron puntos. Internacional de Bogotá se mantiene en la cima con 19 unidades, mientras que Llaneros llegó a 11 puntos.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Ricardo Valiño recibirá a Bucaramanga el sábado 14 de marzo.

