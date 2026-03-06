Polémica por la visita de Messi a la Casa Blanca: Trump recibió a Inter Miami en Washington

El capitán Lionel Messi (izquierda) junto a los miembros del Inter Miami CF, campeón de la Major League Soccer (MLS), durante un acto en su honor celebrado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de marzo de 2026. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca, junto a Inter Miami, generó gran controversia en redes sociales. El equipo fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento destinado a celebrar el título de la MLS Cup 2025, pero la ceremonia se convirtió rápidamente en un discurso centrado en temas geopolíticos, especialmente en el conflicto con Irán.

El acto se realizó el jueves en el Salón Este de la Casa Blanca. Trump ingresó acompañado por Messi y el propietario del club, Jorge Mas, luego de una jornada política agitada en Washington.

Antes de enfocarse en el logro deportivo, el mandatario ofreció varios minutos de declaraciones sobre la situación militar con Irán, mientras los jugadores del Inter Miami permanecían detrás de él en el escenario.

“Nos gustan los campeones, nos gustan los ganadores”, dijo Trump al inicio del evento. Sin embargo, rápidamente pasó a hablar de la operación militar estadounidense junto a Israel, afirmando que las fuerzas armadas estaban “destruyendo la capacidad de misiles y drones de Irán cada hora”.

La escena generó incomodidad entre algunos asistentes y recordó momentos similares en eventos deportivos anteriores en la Casa Blanca.

Messi, comparaciones históricas y bromas

Después del discurso político, Trump finalmente se refirió al motivo del encuentro: el primer título de MLS en la historia del Inter Miami, conseguido en diciembre tras vencer a Vancouver Whitecaps.

El presidente también reveló que su hijo, Barron Trump, había tenido la oportunidad de conocer a Messi durante el día.

Durante su intervención, Trump comparó al capitán argentino con el legendario brasileño Pelé y recordó haber visto al ícono jugar con el New York Cosmos en la década de 1970. Incluso preguntó a los presentes quién consideraban mejor entre ambos.

El mandatario también destacó el aporte de varios futbolistas del equipo durante la temporada, como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, el arquero Óscar Ustari y el delantero joven Tadeo Allende, protagonista de una racha goleadora en los playoffs.

El evento también tuvo momentos distendidos. Trump bromeó sobre el aspecto físico del plantel y comentó, entre risas, que le llamaba la atención lo “guapos” que eran los jugadores, comentario que hizo sonrojar a De Paul.

Regalos y ausencias

Durante la ceremonia, Mas entregó al presidente una camiseta rosa del Inter Miami con el número 47, en referencia al número de presidencia de Trump. Messi, por su parte, le obsequió un balón autografiado, mientras que el directivo añadió un reloj de edición limitada.

Uno de los grandes ausentes fue el copropietario del club, David Beckham, quien no estuvo presente en el acto.

El encuentro también marcó la primera vez que Messi visita la Casa Blanca. En enero de 2025 había sido invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no pudo asistir a la ceremonia.

Messi, Trump y el contexto del Mundial

La presencia del capitán argentino también tuvo un componente simbólico. Meses atrás, su histórico rival Cristiano Ronaldo participó en una cena de gala en la Casa Blanca, lo que significa que Trump ha tenido encuentros con las dos grandes figuras del fútbol de esta generación.

Todo ocurre además en la antesala del Mundial de 2026, que Estados Unidos organizará junto a Canadá y México.

Tras el evento, Trump invitó al equipo a visitar la Oficina Oval, a la que describió como “el centro del mundo, especialmente ahora”.

El Inter Miami permanece en la región porque este fin de semana enfrentará a DC United en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Mientras tanto, la visita de Messi a la Casa Blanca dejó una imagen poco habitual: una celebración deportiva marcada por un fuerte tono político.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador