¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina de Colombia en la SheBelieves Cup 2026?

De la goleada 4-1 con Canadá, al triunfo por la mínima sobre Argentina. Ese ha sido el camino de la selección femenina de Colombia en la SheBelieves Cup 2026. Un torneo corto en el que la Tricolor acumula dos participaciones con la de este año y ahora con la oportunidad de mejorar los resultados.

Aunque hoy es difícil pensar en el título, los números le permiten a Colombia soñar con que se le dé un marcador ajeno y, por supuesto, haga su tarea. Eso sí, las posibilidades son remotas teniendo en cuenta el rival que está al frente y que la diferencia de gol no es un ítem a favor de la selección.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia necesitan que Canadá empate o pierda con Argentina, el otro duelo durante la última fecha de la SheBelieves Cup 2026. Adicionalmente, el combinado patrio tendrá que vencer 3-0 a Estados Unidos. Algo improbable teniendo en cuenta el poderío de las anfitrionas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en la SheBelieves Cup?

La selección femenina se verá la cara con su homóloga de Estados Unidos el sábado 7 de marzo a las 3:30 p.m. El partido será válido por la tercera y última fecha de la SheBelieves Cup 2026, un certamen de solo tres cotejos.

Colombianas y estadounidenses jugarán con el resultado del partido entre Canadá y Argentina, que jugarán ese mismo día a las 12:30 p.m. El compromiso de Colombia será en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

Habrá que esperar cómo se da el partido para las nuestras, pero sin duda es una gran oportunidad para dar un golpe de opinión. Al frente están las máximas ganadoras del Mundial femenino y siempre candidatas al título.

