DIM tuvo el triunfo en las manos, pero al final fue empate 1-1 en la Copa Libertadores

Jugadores de Medellín este jueves 5 de marzo de 2026 en el partido por la Copa Libertadores contra Juventud en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay. Foto: EFE - GASTÓN BRITOS

Deportivo Independiente Medellín se fue al descanso con el partido ganado, pero un gol de Bruno Larregui de Juventud de Uruguay en el minuto 74 puso el partido en tablas, el cual se mantuvo así hasta el 90′. Con esto, todo queda para definirse en el cotejo de vuelta en el estadio del Poderoso de la Montaña.

El tanto del club colombiano fue obra de Enzo Larrosa, quien al minuto 32 cazó un rebote en el área luego de un duelo ganado por su compañero polaco Francisco Fydriszewski. Larrosa remató con mucha potencia, venciendo al portero local. Así se marcharon ambos equipos al descanso. Con la ventaja para el DIM.

Durante la parte complementaria Medellín no pudo aumentar la ventaja y a 16 minutos del final del partido vio cómo el joven equipo charrua se lo empató. Todo esto consecuencia de un mal cálculo de Malcom Palacios, quien no pudo conectar el balón de cabeza y se lo dejó servido al rival en el área chica.

Medellín: Un empate que sabe a poco

Aunque tal vez no era el resultado que esperaba el Rojo de la Montaña, en los papeles, el empate es favorable para el decano del fútbol colombiano. A priori, el duelo de vuelta en la capital de Antioquia presenta un escenario ideal.

Sin embargo, ese era el mismo contexto del encuentro en la fase anterior, pero Independiente Medellín no pudo pasar del empate sin goles frente a Liverpool, también de Uruguay. En triunfo a domicilio es lo que lo tiene en esta ronda.

Habrá que esperar como planifica el partido Alejandro Restrepo, quien sigue en el cargo como director técnico por lo hecho en el plan internacional. El rendimiento del equipo en la liga es pésimo, casi al borde de la eliminación.

¿Cuándo juega Independiente Medellín?

Deportivo Independiente Medellín volverá a la acción este domingo 15 de marzo de 2026 cuando enfrente a Jaguares de Córdoba en Montería. Otro club del rentado nacional que se encuentra muy abajo en la tabla de posiciones.

El recién ascendido ocupa la plaza número 15, mientras que Medellín la casilla 16, muy lejos de los ocho mejores. Un panorama que se presume insalvable si se tiene en cuenta que estamos a la mitad del campeonato colombiano.

Por eso es que la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores es tan importante para el equipo paisa. Con la Liga Betplay casi perdida, un triunfo, sea en los 90′ o los penales, es menester para mantener el barco a flote.

