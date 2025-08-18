Kwizera y Chebet batieron los récords de la 10K del Pacífico en Cali

Rodrigue Kwizera, de Burundi, se llevó la victoria en la Carrera del Pacífico. Foto: Carrera del Pacífico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Batiendo récords y superando todos los pronósticos, ratificándose como la única carrera de 10 kilómetros con el sello Élite Label otorgado por World Athletics y uno de los recorridos más rápidos y técnicos en el área suramericana; así se cumplió la Cuarta Versión de la Carrera 10K del Pacífico, en la ciudad de Cali.

Ante una masiva presencia de más de 5.000 atletas de 23 países, las figuras mundiales que visitaron la “Sultana del Valle” sacaron a relucir sus victorias y figuraciones alrededor del mundo, para ganar la prueba, batir los récords del evento y llevarse un bono adicional de 8 millones de pesos por bajar de 28 minutos, en hombres y de 31 minutos con 30 segundos, en las mujeres.

En la rama masculina, la victoria fue para Rodrigue Kwizera, oriundo de Burundi, reciente campeón de la Media Maratón de Praga y tercero en el listado mundial de la temporada 2025 en la prueba de 10K, gracias a su marca de 26 minutos con 54 segundos, conseguida en Alemania.

La competencia entre los hombres entregó un grupo compacto de 10 corredores sobre los dos primeros kilómetros, donde se encontraban Kwizera; Mao Ako (Tanzania), William Amponsah (Ghana), Awet Habte (Eritrea), Charles Matata (Kenia), Ararso Negasa (Etiopia), Daniel Mesfun (Estados Unidos), y Tisa Dibisa (Etiopia), además de los colombianos del Equipo Porvenir, Mauricio González, el mejor local del año pasado y Carlos Patiño, quien debutaba.

Sobre el tercer kilómetro, Kwizera, Matata, Amponsah, Ako y Habte sacaron una diferencia considerable con relación a sus rivales, dejando un trio persecutor integrado por González, Mesfun y Negasa. A la altura del meridiano de los 10K, Matata (récord personal de 21K – 1:00:05) y Kwizera (récord personal y nacional de 10K – 26:54 y de 21k – 58:54) soltaron al resto del lote.

En los último tres kilómetros Rodrigue Kizera, gran favorito, no desilusionó y continuó devorando kilómetros por debajo de 3 minutos, para llegar en solitario a la meta con un espectacular crono de 27 minutos, 56 segundos con 56 centésimas, para reclamar la victoria, el récord de la prueba y el bono adicional.

Segundo fue Mao Ako, de Tanzania, con un tiempo de 28:24:33 y el podio lo completó Charles Matata, de Kenia con 28:43:21. El mejor colombiano de la 10K del Pacífico fue Mauricio González, del Equipo Porvenir, séptimo con 29:41:01.

Por su parte, la rama femenina tuvo un trío puntero definido desde los primeros kilómetros, compuesto po Miriam Chebet (Kenia) Rebeca Chelangat (Uganda) y Gladys Kwamboka (Kenia), actual campeona africana de 10.000 metros, quien defendía el título conseguido el año pasado en Cali.

En un grupo secundario, las nacionales Carolina Tabares, del Team Asics, y Laura Espinosa, de Boyacá, luchaban contra la keniata Susy Chemaimak y la norteamericana Stephanie Bruce, por ingresar en el top cinco de la carrera vallecaucana.

Rápidamente, Chebet, de 22 años, empezó a marcar ritmos sobre 3 minutos con 05 segundos, y así lograr llegar al kilómetro 5 en 15:14, a 6 segundos de su persecutora, Chelangat. Tercera a más de 20 segundos marchaba la vigente campeona, Kwamboka.

Al final Chebet ganó con un tiempo de récord para la prueba de 30 minutos, 59 segundos y 03 centésimas, seguida por Chelangat (31:28:79) y Kwamboka (32:32:67). La mejor colombiana fue la boyacense Laura Espinosa, 33:46:89.

Élite Masculina

1. Rodrigue Kwizera, Burundi, 27:56:56

2. Mao Ako, Tanzania, 28:24:33

3. Charles Matata, Kenia, 28:43:21

4. Awet Habte, Eritrea, 28:48:30

5. Ararso Negadas Gemeda, Etiopía, 29:10:29

6. William Amponsah, Ghana, 29:27,65

7. Mauricio González, Colombia (Equipo Porvenir), 29:41:01

8. Tossa Dibisa Adamsu, Etiopía, 29:51:10

9. Carlos Mario Patiño, Colombia (Equipo Porvenir), 30:16:83

10. Daniel Mesfun, Estados Unidos, 30:24:19

Élite Femenina

1. Miriam Chebet, Kenia, 30:59:03

2. Rebecca Chelangat, Uganda, 31:28:79

3. Gladys Kwamboka, Kenia, 32:32:67

4. Susy Cheimaimak, Kenia, 33:02:83

5. Stephanie Bruce, Estados Unidos, 33:10:79

6. Laura Espinosa, Colombia, 33:46:89

7. Leydi Romero, Colombia (Team Asics), 34:01:82

8. Carolina Tabares, Colombia (Team Asics), 34:23:59

9. Shellcy Sarmiento, Colombia (Equipo Porvenir), 34:37,59

10. Lina Pantoja, Colombia, 35:06:74

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador