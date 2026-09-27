El conjunto rojiblanco llegó al partido después de golear 4-1 a Fortaleza como visitante en la fecha anterior y ahora volvió a sumar de a tres ante un rival que llegaba en la parte alta de la tabla. Medellín, que ahora ocupa la quinta posición con 19 puntos en 10…

Junior volvió a creer. El equipo barranquillero derrotó 2-0 a Independiente Medellín en el Romelio Martínez y, después de un comienzo que lo dejó incluso sin entrenador, consiguió su segunda victoria consecutiva para mantener vivo el objetivo de meterse entre los ocho mejores.

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Junior no se rinde: derrotó a Medellín y mantiene vivo el sueño de clasificar

El conjunto rojiblanco llegó al partido después de golear 4-1 a Fortaleza como visitante en la fecha anterior y ahora volvió a sumar de a tres ante un rival que llegaba en la parte alta de la tabla. Medellín, que ahora ocupa la quinta posición con 19 puntos en 10 partidos, terminó cediendo terreno en Barranquilla, mientras que Junior llegó a nueve puntos en nueve encuentros y ascendió a la casilla 15.

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Junior encontró el premio en el segundo tiempo

El primer tiempo terminó sin goles, aunque Junior tuvo algunas de las opciones más claras. Francisco Fydriszewski estrelló un cabezazo contra el palo derecho, mientras que Teófilo Gutiérrez y el propio delantero argentino también generaron aproximaciones que no terminaron en gol.

Medellín, por su parte, tuvo llegadas a través de la pelota quieta y remates de media distancia. El partido también tuvo una acción polémica en los primeros minutos: Keiner Klinger recibió inicialmente tarjeta roja, pero la decisión fue revocada después de la intervención del VAR.

El encuentro se mantuvo cerrado hasta que Junior encontró la oportunidad para abrir el marcador. Al minuto 69, Guillermo Paiva recibió una falta dentro del área de Kevin Mantilla, acción que fue revisada por el VAR y terminó en penalti para el local.

¡EL 'PERFUME' TEÓFILO GUTIÉRREZ DE PENAL ABRE EL MARCADOR A FAVOR DE @JuniorClubSA ANTE MEDELLÍN! #LALIGAxWIN 🦈🔥⚽ pic.twitter.com/nC5kMJB1V0 — Win Sports (@WinSportsTV) September 27, 2026

Teófilo Gutiérrez asumió la responsabilidad y, al minuto 74, convirtió desde los doce pasos con un remate junto al palo izquierdo para poner el 1-0.

La ventaja le dio mayor tranquilidad al equipo barranquillero, que siguió buscando espacios ante un Medellín obligado a reaccionar.

Un autogol sentenció la victoria

Junior amplió la diferencia al minuto 78. Hayen Palacios marcó en propia puerta y dejó el partido 2-0, resultado que Medellín ya no pudo remontar.

El visitante intentó descontar en el tramo final y tuvo algunas opciones, entre ellas remates de Diego Moreno y Carlos Lucumí, pero Mauro Silveira y posteriormente Jefersson Martínez evitaron que el arco de Junior fuera vulnerado.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO DE JUNIOR! Deiber Caicedo remató pegó en Hayen Palacios y el balón al fondo para que @JuniorClubSA lo gane 2-0. #LALIGAxWIN 🦈🔥⚽ pic.twitter.com/pq3tGfqqla — Win Sports (@WinSportsTV) September 27, 2026

El partido terminó con nueve minutos de adición y con Junior defendiendo una victoria que le permite sumar seis puntos en sus dos últimas presentaciones y acercarse, aunque todavía desde la parte baja de la clasificación, a la pelea por un lugar entre los ocho.

Para Medellín, la derrota representa un tropiezo en su visita a Barranquilla después de llegar con 19 puntos y en la quinta posición.

Además, Junior afronta este tramo del campeonato con la novedad de la lesión de Juan Fernando Quintero, quien estará fuera durante algunos partidos.

Lo que viene para Junior y Medellín

El calendario no da demasiado tiempo para descansar. Junior enfrentará a Atlético Nacional el miércoles 30 de septiembre, a las 8:00 p. m., en un nuevo desafío en su intento por recortar distancia con los equipos que están en zona de clasificación.

Medellín tendrá acción un día antes. El conjunto antioqueño visitará a Millonarios el martes 29 de septiembre, a las 8:05 p. m., con la necesidad de volver a sumar después del revés sufrido en Barranquilla.

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