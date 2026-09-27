El partido representa el primer paso del proceso hacia los próximos desafíos, con la Copa América de 2028 y las Eliminatorias al Mundial de 2030 en el horizonte. Lorenzo tendrá estos encuentros para evaluar jugadores, introducir variantes y comenzar a…

Se abre una nueva etapa para la selección de Colombia. Menos de tres meses después de su participación en el Mundial 2026, el equipo de Néstor Lorenzo vuelve a escena este sábado para enfrentar a México en Baltimore, en el primero de los tres amistosos que disputará durante esta fecha FIFA.

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Colombia 1-0 México, en vivo: siga el minuto a minuto del amistoso de la selección

El partido representa el primer paso del proceso hacia los próximos desafíos, con la Copa América de 2028 y las Eliminatorias al Mundial de 2030 en el horizonte. Lorenzo tendrá estos encuentros para evaluar jugadores, introducir variantes y comenzar a definir las bases de un equipo que afronta un nuevo ciclo después de la experiencia mundialista.

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Colombia lleva varios días de preparación en Estados Unidos y llega con Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Jhon Arias y Richard Ríos como algunos de los referentes de un grupo que busca darle continuidad al proceso. El compromiso comenzará a las 8:00 p. m. (hora colombiana) en el M&T Bank Stadium y marcará también el debut de Rafael Márquez al frente de México.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. México:

45’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 1-0 MÉXICO 🟢🟢🟢: Terminó el primer tiempo en Estados Unidos. Colombia se va al descanso con la ventaja 1-0, pero México ha mostrado una mejor versión y ha generado las ocasiones más claras, incluidos tres remates que terminaron estrellándose en los palos.

En Colombia, Richard Ríos ha tenido dificultades para darle precisión a su juego y ha perdido varios balones. El mediocampista queda parcialmente respaldado por la asistencia para el gol de Luis Javier Suárez, pero no ha tenido una buena primera mitad. La defensa, por su parte, ha resistido los ataques mexicanos, aunque también ha contado con la ayuda de los palos para mantener el arco de Álvaro Montero en cero.

Ahora queda por ver qué cambios y variantes plantea Néstor Lorenzo para el segundo tiempo. Colombia está siendo superada en el desarrollo del juego, pero se trata también de un amistoso de preparación, en el que el técnico tendrá la oportunidad de darle minutos a los jugadores que hacen parte de esta nueva convocatoria.

35’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 1-0 MÉXICO 🟢🟢🟢: Colombia se está sosteniendo de los palos. México volvió a encontrar el vertical en su tercera gran ocasión del partido y mantiene contra las cuerdas al equipo de Néstor Lorenzo.

La selección de Colombia no consigue defenderse desde la posesión de la pelota y, al cederla constantemente, le permite a México ganar terreno y generar cada vez más peligro. El equipo nacional resiste mientras los mexicanos siguen buscando el empate.

30’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 1-0 MÉXICO 🟢🟢🟢: México construyó su mejor jugada del partido y estuvo a centímetros de encontrar el empate. Desde el costado izquierdo llegó un remate rasante que impactó en el vertical de Álvaro Montero.

En el rebote, el delantero mexicano intentó definir de primera y esta vez fue el travesaño el que evitó la anotación. Colombia sobrevivió a una doble ocasión clarísima y México mantiene la presión en busca del empate.

28’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 1-0 MÉXICO 🟢🟢🟢: México empieza a acomodarse mejor en el campo y encuentra mayor precisión en la circulación de la pelota. Los dirigidos por Rafael Márquez consiguen hilvanar posesiones más largas y cada vez juegan más cerca del área de Colombia.

Colombia, por su parte, ha optado por replegarse con sus 11 jugadores en campo propio. En lugar de ejercer una presión alta, el equipo de Néstor Lorenzo apuesta por un bloque compacto, buscando cerrar espacios y evitar las filtraciones del conjunto mexicano.

18’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 1-0 MÉXICO 🟢🟢🟢: Colombia intenta proponer desde la circulación de la pelota y darle continuidad a sus ataques, aunque por ahora le ha faltado precisión y regularidad, especialmente en los últimos metros.

En defensa, el equipo de Néstor Lorenzo se muestra sólido y no le concede espacios a México. Cada vez que los mexicanos recuperan la pelota buscan atacar y encontrar algún resquicio en la zaga colombiana, pero hasta el momento no han logrado generar una ocasión clara.

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08’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 1-0 MÉXICO 🟢🟢🟢: ¡Gol de Colombia! En la primera aproximación del partido, la selección de Colombia encontró la ventaja ante México. Richard Ríos hizo un gran amague por el costado derecho y sacó un centro preciso al área.

Luis Javier Suárez apareció en el punto penal, atacó el envío y conectó un potente cabezazo para vencer al guardameta mexicano. Colombia gana 1-0 en Baltimore.

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Gol de Suárez.



México 0-1 Colombia pic.twitter.com/dNACefCukb — MT2 (@madrid_total2) September 27, 2026

06’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 0-0 MÉXICO 🟢🟢🟢: Partido intenso en los primeros minutos en Estados Unidos. Colombia y México disputan cada balón con fuerza, en un comienzo marcado por el roce y varias entradas que evidencian la intensidad con la que ambos equipos afrontan el amistoso.

México adelanta sus líneas y ejerce presión alta sobre la salida de Colombia, que busca alternativas para superar ese bloque. Por ahora, ninguno de los dos equipos consigue generar aproximaciones claras. Duelo parejo e intenso en Baltimore.

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01’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 0-0 MÉXICO 🟢🟢🟢: Ya rueda el balón en Estados Unidos.

📸 ¡𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂́ 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒓 𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒉𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒛 𝒎𝒂́𝒔! 😍🤩



@adidasco#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/VFL87Z124L — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 26, 2026

Néstor Lorenzo ya tiene su primer once titular después del Mundial 2026. Para el amistoso frente a México, el técnico argentino apuesta por Álvaro Montero en el arco y una línea defensiva conformada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo.

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En el mediocampo estarán Richard Ríos, Gustavo Puerta y Kevin Castaño, mientras que Jhon Arias jugará más adelantado y asumirá el rol de nuevo 10 de la selección de Colombia. En el frente de ataque estarán Carlos Andrés Gómez y Luis Javier Suárez.

Es el primer equipo titular que presenta Lorenzo en el inicio de este nuevo ciclo de la selección de Colombia, después de la participación en el Mundial 2026.

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Foto: LaSede

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