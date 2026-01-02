Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Júnior

Junior perdió a uno de los baluartes del título de cara la Copa Libertadores 2026

El conjunto barranquillero también está a la espera de lo que pueda pasar con Teófilo Gutiérrez.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de enero de 2026 - 04:31 p. m.
Teófilo Gutiérrez celebra al ganar la Liga BetPlay Dimayor 2025-II frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Teófilo Gutiérrez celebra al ganar la Liga BetPlay Dimayor 2025-II frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Foto: EFE - Agencia Unido360
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego de su estrella de Navidad y undécimo título de Liga conseguido en diciembre de 2025, Junior sufre su primera baja de cara a la Copa Libertadores 2026. Cristian Javier Báez se despidió del equipo atlanticense a través de una publicación en Instagram. El defensor paraguayo de 35 años llegó a Colombia en enero de 2025.

“Después de 49 partidos y cinco goles se termina una etapa muy linda y les quiero agradecer a todos por el año que me hicieron pasar. A ustedes los hinchas por estar siempre, por hacer de ese estadio una caldera en las finales, por el cariño que me brindaron desde el primer momento” posteó Báez en su cuenta de Instagram.

Vínculos relacionados

¿Se queda José Enamorado en Junior? Esto dijo Fuad Char, máximo accionista del club
Luis Fernando Muriel se acerca a Junior: “La pelotica está del otro lado, estoy esperando”
Junior sigue reforzándose: contrató a revelación del fútbol colombiano

El zaguero central también tuvo palabras de agradecimiento para Alfredo Arias, su cuerpo técnico, los doctores, kinesiólogos, utileros, auxiliares, equipo de prensa y por supuesto la familia Char, propietarios del club. Adicionalmente, en el aire quedó la continuidad de Teófilo Gutiérrez, quien volvió a Atlético Junior para ser campeón.

¿Teo Gutiérrez seguirá en Junior?

A pesar de no haber sido un titular instituto durante el campeonato, Gutiérrez fue uno de los líderes en el vestuario del campeón de Colombia. Por lo que la renovación de su contrato, el cual terminó en diciembre de 2025, es tema de interés en Barranquilla.

Tanto así que el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, le dedicó un mensaje en redes sociales al goleador oriundo de La Chinita. “Estarás con nosotros hasta que tu alma quiera”, publicó el máximo mandatario de los barranquilleros y miembro de la familia Char.

Habrá que esperar como resulta la posible renovación de Teófilo Gutiérrez y que plantilla termina conformando para la Copa Libertadores 2026. Un reto que se suma a los campeonatos domésticos y por supuesto la Superliga contra Independiente Santa Fe.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Júnior de Barranquilla

Atlético Júnior

Junior

Teófilo Gutiérrez

Teo Gutiérrez

Copa Libertadores 2026

Junior campeón 2025

campeón Liga BetPlay 2025-II

Junior en la Copa Libertadores 2026

Junior FC

Cristian Javier Báez

Alfredo Arias

familia Char

Alejandro Char

alcalde de Barranquilla

 

Jose Pérez(18935)Hace 21 minutos
Muy bueno el Junior necesita para Copa Libertadores una buena dosis de jugadores jovenes y frescos, como, Teo, Bacca, Muriel, Juanfer, Cuadrado y demás.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.