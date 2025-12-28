¿Se queda José Enamorado en Junior? Esto dijo Fuad Char, máximo accionista del club

Jugador del Junior de Barranquilla durante el compromiso de cuadrangulares ante Millonarios en el estadio El Campin de la capital Foto: El Espectador - José Vargas

Fuad Char, propietario de Atlético Junior, habló públicamente sobre el posible interés del fútbol argentino en José Enamorado. El empresario barranquillero de 88 año de edad fue tajante en decir que él no sabe nada sobre una oferta formal por el extremo colombiano.

“A mí no me han dicho nada”, dijo Char a un periodista de Impacto News. Además, al ser preguntado por la posibilidad de que Enamorado se quede en Junior de Barranquilla, el máximo accionista del club respondió: “sí claro”, dándole tranquilidad a la hinchada rojiblanca.

José Enamorado fue una pieza fundamental para el conjunto caribeño durante su más reciente conquista de la Liga BetPlay Dimayor. Un torneo que el atlanticense de 26 años ya ganó en 2023-II en una final emocionante frente al Deportivo Independiente Medellín.

No obstante, fue en esta final del segundo semestre de 2025 que Enamorado demostró todo su talento y jerarquía en momentos importantes; y aunque Junior no sufrió la final, sin el nacido en Soledad, Atlántico, tal vez otra hubiera sido la historia de esa final.

Junior vs. Tolima final Liga BetPlay 2025-II

Luego de una salida muy emotiva, como pocas veces se ha visto en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), Junior de Barranquilla salió al gramado del estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la final de ida de la Biga BetPlay 2025-II con una determinación impresionante.

Apenas a los cinco minutos de juego, Enamorado conectó un pase aéreo y largo de su compañero Guillermo Paiva para luego de eludir a dos rivales y clavar el balón en el ángulo superior izquierdo. Lo hizo con la pierna izquierda, cuando su pierna dominante es la derecha.

Ya en el 39′ y con el partido 2-0 a favor de Junior, el extremo atlanticense volvió a hacer de las suyas en el área rival. Didier Moreno filtró un pase que dejó al número 10 de Atlético Junior frente al arquero del Deportes Tolima. Sin dudarlo, terminó picando el balón para el 3-0.

Tolima vs. Junior final Liga BetPlay 2025-II

Esa misma picardía la repitió la estrella de la final durante el partido de vuelta en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Con un elenco local totalmente jugado en busca de revertir el 3-0 de la ida, Enamorado volvió a encontrarse de frente al arco rival volviéndola a picar.

Ese gol firmó el 4-0 y sentenció la final a casi 75 minutos de terminarse el tiempo regular. Un triplete del jugador colombiano en los dos partidos fue más que suficiente para consagrarlo como la figura de la final del campeonato y despertar el interés de clubes extranjeros.

Habrá que esperar si hay noticias sobre José Enamorado antes de que terminé el año y si finalmente el campeón de Colombia quiere y puede retenerlo. Una tarea que no es nada fácil, pero que si hay una escuadra colombiana con el poder para hacerlo, esa es Junior.

