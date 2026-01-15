Jhon Durán recibió multa millonaria en Turquía ¿Qué pasó?

Jhon Durán, futbolista colombiano de Fenerbache. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán generó revuelo en Turquía esta semana. El delantero antioqueño, formado en las divisiones menores de Envigado y con pasado reciente en la selección nacional, protagonizó una polémica en la celebración de Fenerbahce, recién consagrado campeón de la Supercopa de ese país.

Durán, de 22 años, fue objeto de una investigación de la Federación Turca por “conducta antideportiva” en redes sociales luego del partido disputado el pasado 10 de enero en el que su equipo venció 2-0 a Galatasaray para quedarse con el título.

“Al jugador Jhon Jáder Durán Palacios, por su comportamiento contrario al espíritu deportivo en la publicación realizada en su cuenta de redes sociales tras el mismo partido Galatasaray – Fenerbahçe del 10.01.2026, se le impone una multa de 400.000 liras turcas, conforme a los artículos 36/2 y 35/4 del Reglamento Disciplinario de Fútbol (sin suspensión).

Dicha multa equivale a unos COP 36′000.000 millones de pesos colombianos. El comunicado no es específico sobre qué hizo el jugador en sus redes para recibir tal castigo. Una teoría apunta a que fue por la inclusión de una foto en un carrete que subió en su cuenta de Instagram, en el que había fotos suyas celebrando la Supercopa, pero también una imagen en la que había un gesto polémico.

La imagen en cuestión era una en la que aparece el actor Will Smith levantando el dedo medio acompañado de la frase “fulano disse”, una expresión brasileña que, sumada al gesto se puede traducir como “fulano dice 🖕”.

Otra opción que se baraja es un gesto provocador que hizo en una transmisión después del partido, en la que dice “Gala” -en referencia a Galatasaray-, al tiempo que se pasa el dedo por el cuello. La seña pudo ser considerada por la Federación Turca como provocadora, lo que iría en contra del espíritu deportivo para un comité disciplinario riguroso.

SKANDAL



Jhon Duran, maç sonu soyunma odasında yaptığı yayın sırasında Galatasaray’a karşı kafa kesme işareti yaptı. pic.twitter.com/dM4k11OIyq — Madrid Media TR (@MadridMedia_TR) January 10, 2026

Ya sea por la foto o el gesto, el delantero colombiano recibió una multa millonaria. La sanción fue exclusivamente económica, pues Durán fue titular este miércoles en el partido en que Fenerbache enfrentó a Beyoglu Yeni Carsi por la Copa de Turquía. Disputó 88 minutos.

Los números de Jhon Jáder Durán con Fenerbahce

Desde que llegó a Turquía a mediados de 2025 a préstamo desde Al Nassr, Durán ha registrado 18 presencias, cinco goles y tres asistencias. En el arranque de la temporada estuvo bajo la dirección de José Mourinho, quien fue cesado por malos resultados.

Desde septiembre trabaja bajo las órdenes del italiano Domenico Tedesco. En el equipo de Estambul no se ha podido consolidar como la primera opción del ataque, pues tiene que pelear por ese puesto con el marroquí Youssef En-Nesyri, quien acumula ocho goles en 25 partidos jugados durante la presente campaña.

Fenerbahce es el quinto equipo de su todavía joven carrera. Debutó como profesional en Envigado. Su primera experiencia en el exterior fue como jugador del Chicago Fire (EE.UU.). Después fue transferido a Aston Villa (Inglaterra) y desde enero del año pasado su pase le pertenece a Al Nassr (Arabia Saudí).

Durán es uno de los principales prospectos de Colombia en el ataque. Ha sido convocado a la selección por Néstor Lorenzo. Registra 17 partidos y tres goles con la tricolor. Su último partido con el combinado nacional fue en junio del año pasado.

