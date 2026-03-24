Junior respira en la Liga BetPlay: importante triunfo contra Bucaramanga

Teófilo Gutiérrez, uno de los goleadores de Junior este martes. Foto: Junior, Vía X

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Junior volvió a sonreír. El equipo barranquillero derrotó 2-0 a Bucaramanga y cortó una racha de resultados adversos, en un partido disputado este martes.

El tiburón logró imponer condiciones desde el inicio para reencontrarse con la victoria y volver a acomodarse en la tabla.

El conjunto local abrió el marcador al minuto 43 con un golazo de Jannenson Sarmiento desde fuera del área, tras un primer tiempo en el que dominó con presión alta y constantes aproximaciones. Bucaramanga, que intentó responder con balones largos y transiciones rápidas, tuvo pocas opciones claras y sufrió para sostener el ritmo del partido.

En la segunda mitad, Junior amplió la ventaja rápidamente con un gol de Teófilo Gutiérrez al minuto 47, que terminó de encaminar el triunfo.

¡APARECIÓ EL 'PERFUME', GOLAZO DE TEÓFILO GUTIÉRREZ! @JuniorClubSA anota el 2-0 ante Bucaramanga. 🤩🦈🔴⚪



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Aunque la visita intentó reaccionar, generando algunas aproximaciones sin claridad, el equipo barranquillero se replegó en el tramo final y defendió la ventaja con orden para sellar un triunfo que le permite respirar tras semanas complicadas.

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