Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Júnior

Junior respira en la Liga BetPlay: importante triunfo contra Bucaramanga

Con goles de Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez, el tiburón le ganó al leopardo y se acomoda en la tabla.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
25 de marzo de 2026 - 01:49 a. m.
Teófilo Gutiérrez, uno de los goleadores de Junior este martes.
Teófilo Gutiérrez, uno de los goleadores de Junior este martes.
Foto: Junior, Vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Junior volvió a sonreír. El equipo barranquillero derrotó 2-0 a Bucaramanga y cortó una racha de resultados adversos, en un partido disputado este martes.

El tiburón logró imponer condiciones desde el inicio para reencontrarse con la victoria y volver a acomodarse en la tabla.

Vínculos relacionados

Real Madrid vs. Barcelona en la Champions League Femenina: hora y dónde ver a Linda Caicedo
Mohamed Salah no seguirá en Liverpool: Anfield se despide de una de sus grandes leyendas
Inicio de la MLB 2026: lo que debe saber de la nueva temporada y la cuota colombiana

El conjunto local abrió el marcador al minuto 43 con un golazo de Jannenson Sarmiento desde fuera del área, tras un primer tiempo en el que dominó con presión alta y constantes aproximaciones. Bucaramanga, que intentó responder con balones largos y transiciones rápidas, tuvo pocas opciones claras y sufrió para sostener el ritmo del partido.

En la segunda mitad, Junior amplió la ventaja rápidamente con un gol de Teófilo Gutiérrez al minuto 47, que terminó de encaminar el triunfo.

Aunque la visita intentó reaccionar, generando algunas aproximaciones sin claridad, el equipo barranquillero se replegó en el tramo final y defendió la ventaja con orden para sellar un triunfo que le permite respirar tras semanas complicadas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Junior

Junior vs Bucaramanga

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Liga Colombiana

Junior hoy

Partido Junior

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.