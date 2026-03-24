Mohamed Salah no seguirá en Liverpool: Anfield se despide de una de sus grandes leyendas

Un mural de Mohamed Salah, en Liverpool. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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Tras nueve temporadas de goles y títulos, la leyenda egipcia Mohamed Salah dejará el Liverpool al final del presente curso, anunció este martes el vigente campeón de la Premier League, al informar del cierre de una era dorada en la historia de los Reds.

El técnico Jürgen Klopp había abandonado el barco en 2024, cuando ya no estaban el brasileño Roberto Firmino, que se fue un año antes, ni el senegalés Sadio Mané, que lo hizo en 2022.

Ahora le toca el turno a Mohamed Salah, la tercera pieza del tridente que llevó a los Reds a ganar todos los títulos, entre ellos la Liga de Campeones de Europa en 2019 y la Premier League en 2020.

Solo quedará el capitán neerlandés Virgil Van Dijk en una formación que volvió a reinar en Inglaterra el curso pasado, ya con Arne Slot en el banquillo.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Una despedida a la altura

Salah, de 33 años, llegó a Anfield procedente de la Roma en 2017 y ha disputado 435 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 255 goles.

“El delantero ha alcanzado un acuerdo con los Reds por el que pondrá fin a un notable capítulo de nueve años en Anfield. Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los aficionados lo antes posible, para aportar transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que siente por ellos”, explicaron los Reds.

El Faraón abandonó el campo en Anfield por molestias la semana pasada después de marcar en la victoria del Liverpool por 4-0 contra el Galatasaray, que aseguró su plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones de esta temporada.

En plena forma, Salah había marcado en tres de sus últimas cuatro titularidades tras una inusual sequía.

El egipcio, que rara vez se ausenta por lesión, había vuelto a encontrar su sitio después de un conflicto con su técnico neerlandés a finales de 2025, cuando fue relegado al banquillo durante varios partidos.

“Quería empezar diciendo que nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad, esta gente se convertirían en parte de mi vida”, añadió el astro este martes en un video que publicó en redes tras el anuncio.

“No tengo suficientes palabras”

A pesar de su buen rendimiento reciente, Salah solo ha marcado cinco goles en la Premier League esta temporada, frente a los 29 que anotó en la campaña 2024/25, cuando el Liverpool se proclamó campeón de liga.

En un video con sus mejores imágenes, Salah, cuatro veces máximo goleador de la Premier League, mostró su agradecimiento por el club en el que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo.

“El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicar con palabras a alguien que no forme parte de este club”, señaló.

“A los aficionados, no tengo suficientes palabras. El apoyo que me han brindado en la mejor etapa de mi carrera, y cómo estuvieron a mi lado en los momentos más difíciles. Es algo que nunca olvidaré y que siempre llevaré conmigo”, añadió.

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