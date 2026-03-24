Real Madrid vs. Barcelona en la Champions League Femenina: hora y dónde ver a Linda Caicedo

Linda Caicedo, con la camiseta de Real Madrid. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El clásico español femenino se traslada a Europa. FC Barcelona Femení y Real Madrid Femenino se enfrentan este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions League en un duelo que no solo define una serie, sino que abre una seguidilla de tres enfrentamientos consecutivos entre ambos equipos en pocos días.

El conjunto azulgrana llega en un momento imponente. Dominó la fase de grupos con autoridad y viene de golear 7-1 al Athletic Club, consolidando una identidad basada en la posesión, el control del ritmo y la generación constante de ocasiones. Además, recupera a María León, una pieza clave en defensa que refuerza su estructura para una eliminatoria exigente.

En la previa, el entrenador Pere Romeu destacó la evolución de su rival: “El Madrid cada temporada hace mejor las cosas, invierte más en fichajes y evoluciona. Es una evidencia”.

Aun así, dejó claro el plan: “Intentaremos dominar la posesión, generar ocasiones y evitar los contraataques”.

La joven Vicky López también advirtió sobre la dificultad del cruce: “Cada año mejoran, pero nosotras también”.

Un cartell de luxe. pic.twitter.com/U0dWaVNSBn — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 24, 2026

Así llega el Real Madrid de Linda Caicedo

Del otro lado, el equipo blanco atraviesa una racha sólida, con siete victorias consecutivas entre Liga y Champions, y llega con la convicción de competir de tú a tú. Su crecimiento ha sido progresivo, apoyado en una defensa ordenada y en transiciones rápidas que pueden hacer daño. “Estamos muy preparadas para afrontar esta eliminatoria”, aseguró el técnico Pau Quesada.

En ese contexto aparece una de las grandes protagonistas para Colombia: Linda Caicedo. La atacante del Real Madrid será el principal foco ofensivo de su equipo y una de las cartas más peligrosas para romper el dominio del Barcelona. Su velocidad, capacidad en el uno contra uno y lectura de los espacios la convierten en una amenaza constante, especialmente en escenarios de contraataque, justo donde el Madrid puede encontrar ventajas.

El historial favorece ampliamente al Barcelona, que ha dominado el clásico con una sola derrota en 22 enfrentamientos, pero esta serie abre un nuevo capítulo en el plano europeo.

Horario para ver el clásico en la Champions Femenina

El partido de ida se disputará este 25 de marzo de 2026, a las 12:45 p.m. (hora Colombia), en el estadio Alfredo Di Stéfano, con arbitraje de Maria Sole Ferrieri Caputi, y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador