Junior sufrió pero avanzó a cuartos de final de la Copa BetPlay

Junior de Barranquilla sufrió más de la cuenta, pero se quedó este martes con el boleto a los cuartos de final de la Copa Colombia tras superar al Atlético de Cali en los penaltis. En el estadio Pascual Guerrero, la definición desde los doce pasos terminó 3-1 a favor del conjunto rojiblanco, que contó con la figura de Jefferson Martínez, atajador de dos disparos en la tanda.

En la ida, disputada en el estadio Metropolitano, todo parecía encaminado para el equipo atlanticense. Con un doblete del defensor paraguayo Javier Báez, los dirigidos por Alfredo Arias se impusieron 2-0, marcador que les daba confianza para encarar el duelo de vuelta.

Los tiburones no solo habían golpeado primero, sino que además llegaban como líderes de la Liga BetPlay, enfrentando a un rival que ocupa la duodécima casilla del Torneo de Ascenso. Sin embargo, Atlético demostró que tenía argumentos para pelear.

En el cierre del primer tiempo de la revancha en Cali, el extremo vallecaucano Junior Escobar abrió la cuenta. Se proyectó por la banda izquierda, combinó con un compañero que lo habilitó dentro del área y definió con potencia para vencer la resistencia de Jefferson Martínez.

Mientras el conjunto caleño se mostró sólido en su planteamiento, el Junior se mostró impreciso tanto en lo individual como en lo colectivo. Por momentos el equipo dependió de los chispazos de su capitán Teófilo Gutiérrez.

A diez minutos del final del tiempo regular, el argentino Juan Bautista Farías —hijo de Ernesto Farías, quien pasó por América de Cali hace casi una década— equilibró la serie tras recibir un gran pase filtrado de Gabriel Erazo. Definió cruzado ante la salida del arquero y puso el global 2-2.

Deportivo Pereira clasificó a cuartos de final

Con el reloj en contra, los rojiblancos intentaron reaccionar, pero no tuvieron claridad, y la historia se definió desde el punto blanco. En los penales, la presión se sintió en ambos lados. Los locales iban por la épica mientras que los locales tenían que evitar una eliminación histórica.

En la definición, el portero Jefferson Martínez fue decisivo. Atajó los cobros de Herazo y Farías. Junior convirtió tres de sus disparos y Atlético apenas uno, lo que selló la clasificación del cuadro barranquillero, que avanzó a la siguiente fase pese al susto vivido en Cali.

Más temprano, también hubo drama en Bogotá con la serie entre Deportivo Pereira y Real Cundinamarca (5-5 en el global). Los locales se adelantaron con un penal convertido por Jayder Asprilla, pero en el segundo tiempo Yúber Quiñones igualó y, sobre el final, Arney Rocha forzó los penales con un tanto agónico.

En la definición desde los doce pasos emergió la figura del arquero uruguayo Salvador Ichazo, quien atajó dos disparos y permitió que los dirigidos por Rafael Dudamel se impusieran 4-3 desde el punto blanco en el Metropolitano de Techo.

