Liga Femenina: Cali y Nacional no se sacaron diferencias y su serie sigue abierta

Deportivo Cali y Atlético Nacional dejaron abierta la serie de semifinales de la Liga BetPlay Femenina tras igualar 1-1 este martes en el Estadio Palmaseca de Palmira. El partido, intenso de principio a fin, fue el primero de los dos capítulos que definirán a uno de los finalistas del certamen.

El desenlace se conocerá el próximo sábado 6 de septiembre en Medellín (5:30 p.m.), cuando verdolagas y azucareras se enfrenten en el duelo de vuelta. Más temprano ese mismo día se sabrá quién será su rival, entre Santa Fe y Orsomarso, en la definición del título.

El conjunto antioqueño, que llegó a esta instancia con paso firme tras dominar su cuadrangular, mostró mayor claridad en el arranque. Su insistencia encontró premio al borde del descanso, cuando Manuela González aprovechó una asistencia precisa de Karen Valencia para vencer a Luisa Agudelo y poner en ventaja a las visitantes.

El gol reflejó la propuesta de un Nacional que buscó sacar rédito de su orden y velocidad en ataque. En la segunda mitad, las vigentes campeonas reaccionaron con el empuje de su gente. El Cali, mejor equipo de la fase regular, adelantó líneas y comenzó a imponer condiciones en el mediocampo.

La presión surtió efecto a los 75 minutos, cuando Zharick Yuliana Montoya conectó un cabezazo imparable que igualó la contienda y desató el festejo local. Con el 1-1, las dirigidas por el profe Jhon Alber Ortiz evitaron irse en desventaja a la capital antioqueña.

La serie quedó abierta y promete máxima tensión en la vuelta. Nacional confía en la fortaleza que le da jugar en el Atanasio Girardot, mientras que el Cali intentará hacer valer su jerarquía de campeón y la experiencia de un plantel acostumbrado a pelear instancias definitivas.

La otra semifinal también tiene su dosis de dramatismo. En Bogotá, Independiente Santa Fe pegó primero y derrotó 1-0 a Orsomarso, la gran revelación del torneo. Un tanto tempranero de Mariana Zamorano ilusiona a la hinchada cardenal con una tercera final consecutiva.

