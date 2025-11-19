Junior venció a Medellín y toma ventaja en el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Junior arrancó los cuadrangulares de la Liga BetPlay con el pie derecho. Victoria 1-0 ante Medellín. Foto: Junior Club SA

El cuadrangular A arrancó este miércoles con victoria de Junior sobre Independiente Medellín en el Metropolitano (1-0). El solitario gol de Didier Moreno le permitió a los tiburones, dirigidos por Alfredo Arias, quedarse con los tres puntos.

En la primera mitad fue el DIM el que llegó más propuso y exigió más veces al portero local, Mauro Silveira, quien estuvo atento para mantener su portería en cero. Sin embargo, en la primera media hora, la visita sufrió un revés cuando tuvo que reemplazar a su portero Washington Aguerre por lesión.

Poco después Yimmi Chará intentó un remate que Éder Chaux, quien ingresó en lugar de Aguerre, contuvo en primera instancia, pero Didier Moreno estuvo atento para casar el rebote y no desaprovechó la oportunidad para poner al cuadro barranquillero en ventaja.

Antes del descanso hubo polémica. Moreno disputó una pelota con Bryan Léon Muñiz dentro del área, el atacante del poderoso reclamó falta y el juez central no señaló nada. Alejandro Restrepo, técnico del equipo paisa, alegó la decisión con vehemencia y fue expulsado.

El segundo tiempo inició con Medellín adelantado y con la intención de igualar el marcador. Baldomero Perlaza tuvo un remate que salió por encima y Francisco Chaverra probó desde media distancia, pero ninguno de esos disparos ofreció mayor preocupación al dueño de casa.

⚽😱 ¡Complicaciones en DIM! ¡Aguerre se lesionó el hombro y tuvo que ser sustituido!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/yoWS0bSCi8 — Win Sports (@WinSportsTV) November 20, 2025

La visita, que fue la que más generó en los 90 minutos, insistió con centros y pelotas quietas. También hubo una acción en la que Berrío definió sobre el segundo palo pero Silveira estuvo atento para bajar la persiana y evitar la caída de su arco.

Junior, que prefirió administrar la ventaja, no tuvo muchas llegadas peligrosas en la segunda mitad. Se pueden contar un remate de José Enamorado que se fue alto y otro de Jesús Rivas que fue bloqueado por el rival, pero poco más que eso.

No alcanzó para más y el cuadro rojiblanco sumó sus primeros tres puntos en el cuadrangular A. Medellín, que además sufrió la expulsión de su técnico, se quedó con las manos vacías a pesar de haber construido aproximaciones y remates durante todo el partido.

