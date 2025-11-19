Todo listo para definir al primer “Gamer” del Año en Colombia

El Movistar Game Club, el principal centro de esports en Bogotá. Foto: Movistar Game Club

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un hecho sin precedentes para el ecosistema digital nacional, Movistar Game Club y El Espectador presentan el “Gamer” del Año Colombia 2025, la primera iniciativa que fusiona los deportes tradicionales con los deportes electrónicos en un mismo escenario de premiación. Esta categoría inédita, integrada en el marco del Deportista del Año, busca coronar al jugador que demuestre habilidad, estrategia y adaptabilidad.

El camino hacia la final comenzó entre agosto y noviembre de 2025, con un circuito clasificatorio de ocho torneos que recorrió ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Villavicencio y Bucaramanga. De ahí, clasificaron los 16 finalistas que se medirán en una jornada única. Entre los clasificados destacan nombres como Cristian Romero y Faroxtf (Free Fire); Cristonex (League of Legends); Fagamu (eFootball); y Kuro y Sorumi (Valorant).

Junto a ellos también avanzaron Casmi, Jefferson Correa, Santiago FF, Nikolas Pereira, Mateo, Joseph, Diego Nieto, Carlos Montenegro y Edgar David Mejía, además de un participante que aún está por confirmar, nombres que completan la lista de talentos y reflejan la diversidad y el nivel competitivo de la comunidad gamer colombiana.

La gran final se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre en la Plaza de los Artesanos a partir de las 10:00 a.m. El evento, que será transmitido en vivo por el canal de Twitch de Movistar Game Club y retransmitido por todos los canales y redes sociales de El Espectador, es abierto al público y cuenta con zonas de experiencia y activaciones para los asistentes.

La maratónica jornada ininterrumpida, que se extenderá hasta las 3:20 p.m., pondrá a prueba la versatilidad de los competidores a través de ocho disciplinas: “Valorant”, “2XKO”, “League of Legends: ARAM”, “EA Sports eFootball”, “Free Fire”, “Call of Duty: Mobile”, “Fortnite” y “Wild Rift”.

La elección del ganador seguirá un formato innovador, donde cada finalista deberá competir en las ocho disciplinas, acumulando puntos según su desempeño en cada una. Se aplicará un sistema de puntuación que recompensará las posiciones obtenidas en cada título, incluso los últimos lugares sumarán puntos. Esto convierte la competencia en un desafío de consistencia y adaptabilidad, en el que el ganador será quien logre la mayor acumulación de puntos al final del día, consagrándose como el “gamer” más versátil de Colombia.

Con más de 1.400 jugadores en la fase clasificatoria, y miles de seguidores en plataformas digitales, el “Gamer” del Año 2025 se consolida como un hito en la profesionalización del “gaming” colombiano, integrando tecnología, deporte y comunidad en un solo escenario. El ganador recibirá el reconocimiento a “Gamer” del Año en los premios del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, el 1° de diciembre en la UCompensar.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador