Estos son los convocados de Colombia para el inicio de las eliminatorias mundialistas

La Federación Colombiana de Baloncesto y el entrenador Tomás Díaz anunciaron este miércoles los 12 jugadores convocados para la primera ventana clasificatoria al Mundial FIBA Catar 2027. Los compromisos se disputarán el 27 y el 30 de noviembre.

El rival en esta apertura del calendario será Venezuela. El enfrentamiento del 27 de noviembre en el Coliseo Evangelista Mora marcará el inicio del camino mundialista para ambas selecciones. El quinteto nacional jugará ante su público en Cali y luego viajará a Caracas.

Brian Angola, del Gran Canaria BC (España), y Jaime Echenique -Pallacanestro Reggiana (Italia)- figuran entre los convocados y se proyectan como las referencias del grupo. Su presencia en esta ventana suma experiencia internacional y continuidad competitiva.

También aparece entre los citados el experimentado Juan Tello, de 40 años. El ala-pivot antioqueño, integrante de Paisas Basketball, ha estado presente en varios ciclos de selección y es una pieza importante para Tomás Díaz, entrenador de la selección colombiana.

Esta confrontación con Venezuela es fundamental. Dos victorias serían el escenario ideal para arrancar con le pie derecho el objetivo de llegar al Mundial FIBA Catar 2027. Esta ventana de noviembre será determinante para establecer una base competitiva.

La convocatoria la completan Andrés Ibargüen, Hansel Atencia, Romario Roque y Michael Jackson. Completan el grupo Luis Almanza, Cristian Solís, Soren De Luque, Alejandro Minota y Andrés Millán. La mayoría de ellos compite en la División Profesional de Baloncesto (DPB).

El duelo del 27 de noviembre que se llevará a cabo en Cali tendrá boletería disponible en dos localidades. Las entradas generales en el Coliseo Evangelista Mora tendrán un valor de 25.000 pesos y las ubicaciones VIP costarán 50.000 pesos.

Los 12 convocados de la selección de Colombia:

• Braian Angola – Gran Canaria B.C. (España)

• Juan Tello – Paisas Basketball

• Jaime Echenique – Pallacanestro Reggiana (Italia)

• Andrés Ibargüen – Peñarol (Uruguay)

• Hansel Atencia – Palmer Basket (España)

• Romario Roque – Caribbean Storm

• Michael Jackson – Caribbean Storm

• Luis Almanza – Paisas Basketball

• Cristian Solís – Toros del Valle

• Soren De Luque – Paisas Basketball

• Alejandro Minota – Toros del Valle

• Andrés Millán – Caribbean Storm

Cuerpo técnico / administrativo

• Tomás Díaz – Director Técnico

• Iván García – Asistente Técnico

• Wan Su Lay – Preparador Físico

• Johon Jairo Duque – Fisioterapeuta

