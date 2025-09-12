Bogotá acogerá el Campeonato Chin Woo Colombia Internacional 2025

80 participantes provenientes de Brasil, Argentina y regiones de Colombia disputarán la tercera versión de este certamen clasificatorio para el Mundial de Chin Woo del 2026 en Alemania. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá será escenario de la tercera edición del Campeonato Chin Woo Colombia Internacional 2025, que se vivirá este fin de semana, entre el 13 y 14 de septiembre, en el Centro Cultural y de Bienestar Cultural de la Fundación Universitaria Los Libertadores (Calle 63a #17-49).

Esta cita deportiva contará en competencia con 80 atletas provenientes de Brasil, Argentina y distintas regiones de Colombia, quienes se enfrentarán en busca de un cupo al mundial de la disciplina, que tendrá lugar el próximo año en Berlín, la capital de Alemania.

El torneo se disputará bajo las categorías Intermedia y Avanzada. Lydia Ariza, Gestora Administrativa de la Asociación Atlética Chin Woo Colombia, aseguró que “para llegar a este punto hemos experimentado un notable crecimiento estratégico, ya que en el último año ya sumamos cuatro escuelas nacionales afiliadas a nuestra asociación, y eso nos permite fortalecer la representación, expandir la comunidad de artes marciales chinas en el país y proyectar este evento a nivel mundial”.

La organización del certamen escogió como escenario para esta edición del encuentro a la I.E.S. Fundación Universitaria Los Libertadores porque, tanto la asociación como la institución educativa, coinciden en el propósito de impulsar las habilidades competitivas, capacidades y talentos formados en Colombia.

“Brindamos nuestro apoyo a una práctica en crecimiento que fomenta la unión, mejora las habilidades individuales e incentiva a la construcción de una comunidad fuerte y solidaria. Las iniciativas compartidas que desarrollen en las personas un sentido de pertenencia y cooperación resultan fundamentales para complementar el trabajo que venimos haciendo en las regiones del país, a través de nuestros 11 Centros de Proyección Social y diversos programas de bienestar universitario”, manifestó Gloria Muñoz, directora de Bienestar de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

La Asociación Atlética Chin Woo se originó en China y actualmente se ubica como la segunda organización coordinadora no financiada de artes marciales chinas más grande del mundo. Cuenta con más de 56 sucursales en 35 países y se arraiga bajo la visión de Huo Yuanjia, quien buscaba trascender de la práctica física, para promover la unidad y fortalecimiento comunitario.

“Nuestro objetivo principal sigue siendo difundir el legado de Chin Woo y ofrecer a los artistas marciales colombianos una plataforma internacional para mostrar su talento y disciplina”, agregó Lydia Ariza.

¿Qué es el Chin Woo?

El Chin Woo es una escuela de artes marciales chinas fundada en Shanghái en 1910 por Huo Yuanjia. No es un solo estilo de kung-fu, sino una asociación que reúne diferentes técnicas y disciplinas marciales, con la idea de fortalecer no solo el cuerpo, sino la disciplina y el espíritu.

Desde su creación se expandió a otras ciudades chinas y luego a distintos países del mundo, convirtiéndose en un referente de la enseñanza organizada de las artes marciales tradicionales.

No se limita a un solo sistema, sino que combina técnicas básicas de distintos estilos de kung-fu (patadas, golpes de mano, desplazamientos y formas tradicionales) para crear una base sólida, práctica y equilibrada que prioriza la técnica limpia, el control del cuerpo y la efectividad sobre la fuerza bruta.

No se centra únicamente en la pelea, sino en formar personas íntegras. Combina la práctica física con valores como el respeto, la humildad y la superación personal. En lugar de enseñar un único estilo, promueve un programa con varias rutinas clásicas que permiten al estudiante conocer lo esencial de diferentes ramas del kung-fu.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador