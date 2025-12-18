Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Júnior

¿Llegará Luis Fernando Muriel a Junior? Esto dijo Fuad Char, dueño del club

El actual campeón del fútbol colombiano sueña con traer al delantero para la próxima temporada, en la que además de disputar la competencia local, jugará la Copa Libertadores 2026.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
18 de diciembre de 2025 - 10:16 p. m.
El colombiano Luis Fernando Muriel, jugador de Orlando City de la MLS.
El colombiano Luis Fernando Muriel, jugador de Orlando City de la MLS.
Foto: Orlando City
En Barranquilla no paran de celebrar la onceava estrella de Junior y ya se ilusionan con un fichaje que podría generar gran expectativa para todo el fútbol colombiano. Luis Fernando Muriel, viejo jugador de la selección de Colombia, podría ser una de las opciones para reforzar al vigente campeón de la Liga BetPlay.

Sin embargo, Fuad Char, dueño del equipo barranquillero, bajó la ilusión de los hinchas al confirmar que, por el momento, no hay ningún acercamiento con el jugador ni con su entorno. “Dentro de lo que estamos mirando, no. No lo hemos visto. Estamos mirando un nueve más joven”, afirmó Char sobre el posible fichaje de Muriel.

Junior busca un delantero

Además, sobre la posible contratación de un delantero para la próxima temporada, el dueño del club mencionó que el jugador no necesariamente tiene que ser extranjero. “No tiene que ser, estamos apuntando a uno muy bueno, ojalá lo podamos traer”, mencionó.

Por otro lado, pensando en otros refuerzo que quiere hacer Junior para el próximo año, Char mencionó que tiene algunas posiciones en carpeta. “Vamos a hacer algunos refuercitos, arriba, en el mediocampo, en la defensa, tres o cuatro cositas, no más, porque tenemos equipo. No hay nombres, pero hay posiciones, queremos tener un defensa adicional, un volante en el mediocampo y queremos tener un delantero”, dijo.

¿José Enamorado se va para River Plate?

Por el lado de los demás jugadores, el empresario se refirió al tema de José Enamorado. El extremo derecho ha estado sonando en las últimas horas, luego de su excelente actuación en la final del fútbol colombiano, en la que convirtió dos goles, para River Plate de Argentina.

Sobre esto, Char mencionó que por el momento no hay ninguna oferta formal. “No hay nada para Enamorado. Tiene contrato para todo este año 2026”, dijo el dueño de Junior, además de felicitarlo a él y, en general, a toda la plantilla. “A todos, pero todo el grupo, todo el equipo. Los dos partidos con Tolima fueron una alegría total, tanto el partido del viernes como el partido del martes”.

Así está la situación de Mauro Silveira con Junior

Por último, Char se refirió al guardameta uruguayo Mauro Silveira, quien disputó 27 partidos en el segundo semestre de la Liga BetPlay. “Él está comprado, llegó comprado. Siempre tienen unos premios gorditos”, dijo el empresario sobre el jugador que llegó al equipo barranquillero a mediados de 2025.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

