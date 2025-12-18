¿Cómo funciona la venta de entradas del Mundial 2026? Estos son los diferentes métodos

La Copa del mundo de la FIFA junto a Trionda, el balón del próximo mundial 2026. Foto: EFE - Adidas

Buenas noticias para los aficionados que quieran asistir al próximo Mundial de la FIFA, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Una nueva fase del proceso de venta de entradas se abrió para todos los hinchas este 11 de diciembre. Quienes quieran asistir tendrán que inscribirse en un sorteo que estará habilitado hasta el 13 de enero de 2026.

La FIFA, en reacción a las protestas de los aficionados, que estaban furiosos debido a los precios “astronómicos”, prometió boletos a 60 dólares, incluso para la final, en la categoría más baja. Estas entradas estarán reservadas para los aficionados que estén afiliados a sus federaciones.

Así es la inscripción al sorteo para comprar boletas de 60 dólares en el Mundial FIFA 2026

La FIFA puso en marcha una nueva fase de venta de entradas para el Mundial de 2026, en la que los aficionados pueden inscribirse a un sorteo para acceder a boletas con precios desde los 60 dólares.

El sorteo, denominado por la FIFA como “selección aleatoria”, comenzó el 11 de diciembre y corresponde a la tercera fase oficial de venta de entradas del torneo. Esta etapa estará abierta hasta el 13 de enero de 2026.

Para participar, los interesados deben registrarse en la plataforma oficial FIFA.com/tickets y esperar hasta el 9 de febrero, fecha en la que se notificará a los aficionados seleccionados, quienes podrán comprar sus boletos.

Según informó la FIFA, hasta el momento se han recibido cerca de 20 millones de solicitudes de entradas en esta fase de venta por sorteo.

Las otras fases de venta de las entradas a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Antes de esta etapa, la FIFA ya había realizado dos fases de venta:

Primera fase : exclusiva para usuarios de tarjetas VISA , finalizada el 19 de septiembre .

Segunda fase: abierta al público general, desarrollada entre el 27 y el 31 de octubre.

Venta de última hora y reventa oficial

Por último, para quienes no resulten seleccionados o decidan esperar, la FIFA habilitará una fase de venta de última hora, que funcionará bajo el principio del que “primero en llegar, primero en comprar”.

Además, la organización ofrecerá una opción oficial de reventa o intercambio de entradas a través de su sitio web. Por ahora, la FIFA no ha confirmado hasta qué punto podrían aumentar los precios de las boletas, que ya son considerados elevados por la mayoría de los aficionados.

