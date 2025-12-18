Todo parece indicar que Rodrigo Ureña jugará en Millonarios para 2026

Rodrigo Ureña pasó por América de Cali (2020-2021) y Deportes Tolima (2022). Foto: Twitter: Deportes Tolima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rodrigo Ureña, mediocampista chileno de primera línea, está a un par de detalles de convertirse en nuevo jugador de Millonarios. Desde el club albiazul esperan concretar este fichaje antes de Navidad, en lo que sería su tercera contratación.

Todo esto hace parte de la reestructuración del equipo de cara a un 2026 en el que el cuadro bogotano tendrá muchos objetivos por cumplir. El primero será volver a ganarse la confianza y el cariño de la hinchada Embajadora luego de un 2025 para el olvido.

Una meta que solo será posible si el conjunto azul muestra resultados y buen rendimiento desde el primer partido. La reciente confirmación del duelo contra Atlético Nacional por Copa Sudamericana pone aún más presión en el club.

Esta sería la cifra que habría pagado Millonarios a Alianza Lima por Ureña, pues a pesar de haber pasado los últimos tres años en Universitario de Perú, su pase le pertenece al conjunto Crema y es con el que habría negociado el Embajador.

¿Cuánto pago Millonarios por Rodrigo Ureña?

De acuerdo con el periodista Julián Capera, la escuadra bogotana habría desembolsado cerca de medio millón de dólares por el volante austral. Sin embargo, esta cifra no corresponde a una transferencia propiamente dicha, pues una operación de ese estilo superaría los EUR 800.000 millones.

Por eso, el club colombiano apeló a la cláusula de recesión del contrato que une a Ureña con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. Incluso, Millonarios habría pagado mucho menos que el verdadero valor de esta cláusula, pues está ascendida hasta los USD 600.000 millones.

En caso de que el cuadro azul oficialice la llegada de Rodrigo Ureña, esta se convertiría en la tercera contratación para 2026. Carlos Darwin Quintero fue el primero en llegar, procedente de Deportivo Pereira, y Mateo García fue el segundo, viniendo de Once Caldas.

¿Cuándo vuelve Millonarios a los entrenamientos?

El 16 veces campeón de la liga colombiana volverá al trabajo el 3 de enero de 2026, fecha en la que tanto la dirección deportiva como la dirección técnica esperan tener la nómina completa o al menos confirmada para poder afrontar el primer entrenamiento del año.

Las salidas de Bruno Savio (brasileño) y Juan Pablo Vargas (costarricense) le abrieron la puerta a nuevas contrataciones extranjeras más allá de la de Ureña. Eso por eso que el delantero argentino, Rodrigo Contreras, está entre las opciones del Embajador de cara a 2026.

Todo esto sin quedar claro si Santiago Giordana continuará o no en Millonarios, pues su baja cuota goleadora durante 2024 y 2025 lo pone en la cuerda floja. Un espacio para las dudas que el equipo de Bogotá no se puede permitir el año que viene.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador