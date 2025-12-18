Harold Santiago Mosquera ya no va a América, este sería su nuevo equipo

Harold Santiago Mosquera de Santa Fe celebra tras anotar un gol durante el partido de vuelta de la final del la liga colombiana entre Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ STR Foto: EFE - STR

Todo parece indicar que el fichaje de Harold Santiago Mosquera por América de Cali no se llevará a cabo. El equipo escarlata tenía cerrado su traspaso desde incluso antes de que se acabaran los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga BetPlay; sin embargo, Cerro Porteño de Paraguay, equipo dirigido por el uruguayo Jorge Bava, apareció para llevarse al delantero colombiano.

Así lo confirmó el periodista Julián Capera, quien informó que ya existe un acuerdo entre el equipo paraguayo y el jugador colombiano hasta diciembre de 2027. Mosquera llegará por pedido expreso de Bava —que logró dos títulos con Cerro Porteño en menos de seis meses y está clasificado a la Copa Libertadores—.

El estratega uruguayo dirigió al extremo vallecaucano en el primer semestre de 2025 y juntos se consagraron campeones de la Liga BetPlay con Independiente Santa Fe. Por su parte, América de Cali recibirá una compensación económica debido al frustrado fichaje.

Mosquera disputó junto a Jorge Bava 35 partidos. En dichos encuentros, destaca el gol en la final del primer semestre de la Liga BetPlay contra Medellín; gol de cabeza que ayudó a Santa Fe a empatar el partido en el Atanasio Girardot.

Harold Santiago Mosquera y su despedida de Santa Fe

Harold Santiago Mosquera, figura del equipo en el último año y medio, se despidió previamente de sus compañeros y de la hinchada a través de un en vivo que realizó en su cuenta de TikTok, donde dejó claro que su deseo era continuar en el ‘León’.

“Por mí no me iba de Santa Fe, pero primero está el club”, expresó, enviando además un mensaje de agradecimiento a la afición y dejando abierta la puerta a un posible regreso en el futuro. “Apoyen a Santa Fe a muerte. Volvería a jugar en Santa Fe”, dijo el delantero.

El futbolista se perdió la recta final de los cuadrangulares semifinales debido a una lesión, situación que coincidió con el inicio de los rumores sobre su salida.

Mosquera se despidió de Santa Fe tras disputar 72 partidos, marcar 15 goles y aportar 13 asistencias, siendo pieza clave en la obtención de la décima estrella.

