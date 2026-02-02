Logo El Espectador
James Rodríguez respondió y le dijo que no a Millonarios, ¿por qué?

El capitán de la selección de Colombia sigue sin equipo a menos de seis meses de la Copa del Mundo.

02 de febrero de 2026 - 10:54 p. m.
James Rodríguez en el partido amistoso de Colombia contra Australia.
Foto: EFE - Angel Colmenares
El capitán de la selección de Colombia, James Rodríguez, aún no tiene equipo para la temporada 2026. A menos de seis meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, Rodríguez no entrena con ningún club.

Y es que, a pesar de los fuertes rumores que había sobre su llegada a Millonarios, el periodista Cesar Augusto Londoño aseguró que el que fue el mejor jugador de la última Copa América no podrá llegar al cuadro embajador, ni a ningún equipo en el fútbol colombiano, debido a un tema de patrocinios.

James no llegará a Millonarios

En medio de su programa deportivo, Londoño explicó las razones por las que Rodríguez no llegaría al equipo capitalino. “Se manifestó James a través de la gente que está con él y le agradeció a Millonarios el interés, pero definitivamente no puede en el fútbol colombiano. Ni en Millonarios, ni en otro equipo por los contratos de publicidad, entre ellos uno muy importante de BetPlay", dijo el comunicador.

Además, añadió: “Lo han anunciado como imagen de varias marcas de cara al Campeonato del Mundo 2026 y hay una condición: el contrato se puede hacer, siempre y cuando James Rodríguez no esté actuando en la Liga colombiana. Eso descarta completamente la venida de James al fútbol de nuestro país".

Por último, el periodista aseguró que el capitán de la selección de Colombia no tiene en sus planes próximos llegar al fútbol de su país. "Él ha dicho que todavía no es el momento de regresar al país; no sé si en algún momento de su carrera lo podrá hacer. Lo cierto es que le agradeció a Millonarios".

¿Qué pasará con James Rodríguez?

Ante este panorama, la preocupación por el ritmo de juego con el que llegará el capitán de la selección de Colombia se hace cada vez mayor. En su último equipo, el León de México, el volante disputó 34 partidos en los que marcó cinco goles y asistió en nueve.

Con dicho club, Rodríguez disputó su último partido el 8 de noviembre de 2025 cuando enfrentó a Puebla en la última fecha de la liga mexicana. En la selección de Colombia, jugó el partido amistoso contra Australia el 18 de noviembre; esa fue su última actuación, de momento, dentro de una cancha de fútbol.

