Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahçe y llegaría a un nuevo equipo en Europa

Jhon Jader Durán en un partido de la Europa League con Fenerbahçe. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Parece que Jhon Jader Durán no se acostumbra a estar en un mismo equipo. Y es que, a pesar de que el delantero colombiano estaba encontrando, de nuevo, su mejor versión en Fenerbahçe de Turquía, todos los rumores indican que el antioqueño jugará lo que resta de temporada en la liga rusa.

Distintas fuentes aseguran que Durán rescindiría su contrato con el club turco, al que llegó en julio de 2025, y se iría a jugar al Zenit de Rusia. Además, el delantero no hace parte de los convocados para el partido de la copa de Turquía entre Fenerbahçe y Erzurumspor.

Con Fenerbahçe, en la actual temporada, Durán acumula un total de 21 partidos jugados, con un registro de cinco goles y tres asistencias, en 1.130 minutos disputados. En la liga de Turquía, el conjunto del colombiano marcha segundo con 46 puntos en 20 partidos, solo a tres puntos del puntero, Galatasaray.

En la Europa League, en la que Durán ha jugado cuatro partidos, Fenerbahçe clasificó a los play-offs y jugará el próximo 19 de febrero contra el Nottingham Forest en el partido de ida. El partido de vuelta será el próximo 26 de febrero, en el que se sabrá qué equipo clasifica a la siguiente ronda.

Si Durán decide dejar su actual club para jugar en la liga rusa, con Zenit, solo podrá disputar las competiciones del rentado local, debido a las sanciones impuestas por la FIFA a todos los equipos de ese país.

Los números de Jhon Jader Durán a lo largo de su carrera

Con tan solo 22 años, el delantero antioqueño podría vestir la camiseta de su séptimo club. A lo largo de su carrera, Durán ha jugado 194 partidos y ha anotado 54 goles y dado 14 asistencias. El equipo en el que tuvo mayor rodaje fue Aston Villa, en el que disputó 78 partidos, marcando 20 goles y aportando en una asistencia.

Su actual valor de mercado ronda los 32 millones de euros, cifra que se aproxima a la opción de compra que impondría Al-Nassr, club dueño de sus derechos, al club ruso por el total de su pase. Aunque, en un principio, el delantero llegaría en condición de préstamo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador