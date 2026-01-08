Luis Fernando Muriel jugará en Junior de Barranquilla: es oficial, lo confirmaron los Char

Luis Fernando Muriel, entrenando con Junior de Barranquilla. Foto: Junior, vía X

El fútbol colombiano sigue dando sorpresas tras el Año Nuevo en el mercado de fichajes para la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.

Tras varios días de rumores intensos, se confirmó este jueves y de manera oficial la llegada de Luis Fernando Muriel al Junior de Barranquilla, un movimiento que sacude el panorama del campeonato y refuerza la ambición del cuadro tiburón, vigente campeón del campeonato local.

Con la llegada del delantero, de trayectoria y talla internacional, el cuadro atlanticense contrató al que está llamado a ser uno de los grandes focos de atención del inicio de temporada.

La confirmación la dio el dueño del equipo, Fuad Char, en conversación con El Heraldo, medio al que le dijo, además, que el delantero firmará por dos años. El anuncio oficial será este viernes.

Muriel cumplirá su sueño de jugar en Junior de Barranquilla

Con su llegada al Junior de Barranquilla, Luis Fernando Muriel cumplirá, por fin, el sueño que arrastró toda su carrera. Nacido en Santo Tomás, Atlántico, el 16 de abril de 1991, y confeso hincha del cuadro tiburón desde niño, el delantero de 34 años nunca había podido vestir la camiseta del club de sus amores.

No fue por falta de deseo, sino por el curso vertiginoso de su carrera: debutó profesionalmente en Deportivo Cali en 2009 y, tras brillar junto a James Rodríguez en el Mundial Sub-20 disputado en Colombia, su destino quedó marcado por Europa.

Desde entonces, Muriel construyó un largo y sólido recorrido internacional. Pasó por Granada CF, se consolidó en Italia con Udinese Calcio y UC Sampdoria, vivió etapas en Sevilla FC y ACF Fiorentina, y alcanzó uno de sus picos más altos en Atalanta BC, club en el que se convirtió en un atacante determinante en Serie A y competiciones europeas.

Su última experiencia fue en Orlando City SC, antes de que el círculo finalmente se cerrara. Ahora, ya maduro y con una carrera hecha, Muriel regresa a casa para ponerse la camiseta que siempre quiso vestir.

Así fue el acuerdo entre Junior, Muriel y Orlando City: todos los detalles

El acuerdo que permitirá la llegada de Luis Fernando Muriel al fútbol colombiano será por dos años, pese a que en un inicio se había hablado de un vínculo más largo.

El delantero firmará un contrato cuyo valor total rondará los 1,5 millones de dólares, cifra que equivale aproximadamente a 500 millones de pesos colombianos mensuales.

Según informó el periodista Juan Felipe Cadavid, la clave de la negociación estuvo en la presión ejercida por el propio jugador, quien no logró la continuidad esperada en la MLS. Muriel llegó a un acuerdo con Orlando City SC para la condonación del último año de su contrato, aceptando además una reducción salarial, con una condición clara: quedar libre para cumplir su deseo de llegar a la capital del Atlántico.

Junior le ganó el pulso a Nacional: ¿el mejor fichaje del semestre?

Luis Fernando Muriel despertó interés en varios clubes del país, pero la puja real se concentró en dos gigantes: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Aunque durante días tomó fuerza un rumor que lo acercaba al cuadro verdolaga, fue Junior el que terminó imponiéndose en la negociación, combinando el deseo del jugador, la viabilidad económica y un proyecto deportivo que lo sedujo para cerrar su regreso al país.

Así, el vigente campeón suma un refuerzo de lujo, quizá el más relevante del mercado local para 2026. Junior no solo incorpora nombre y jerarquía, sino un delantero con peso específico, capaz de marcar diferencias desde el primer día y de elevar el estándar competitivo del plantel en Liga y torneos internacionales.

Si bien el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios es la contratación de mayor impacto mediático, en lo deportivo Muriel puede llegar con más nivel inmediato. Hasta hace poco seguía siendo figura en Europa y, más allá de su paso frustrado por Estados Unidos, dejó números importantes: 17 goles y 12 asistencias, para 29 participaciones directas de gol en 80 partidos, cifras que hablan de vigencia y producción.

En ese rango de fichajes “de selección” también aparecen movimientos llamativos como el del arquero peruano Pedro Gallese, que se suma a Deportivo Cali, o el del venezolano Darwin Machís, con pasado europeo y llegada a América de Cali. Son apuestas fuertes que elevan el nivel del campeonato y confirman un mercado más ambicioso.

Sin embargo, el de Muriel es un fichaje de mucha calidad: por recorrido, por actualidad y por encaje en un equipo que juega para potenciar delanteros.

Así ha sido el mercado de fichajes de Junior de Barranquilla

La llegada de Luis Fernando Muriel lo pone de inmediato en un Junior repleto de nombres fuertes, un plantel que ya contaba con referentes como Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Mauro Silveira, Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, quien apunta a regresar plenamente tras la lesión que lo marginó en el último año.

A ese grupo se suma José Enamorado, cuya posible salida a Gremio se ha ido enredando con el paso de los días, lo que mantiene abierta la opción de que continúe en Barranquilla.

El mercado, además, se sigue moviendo alrededor del Tiburón: este mismo jueves se confirmó la salida de Didier Moreno, mientras que a la ecuación de refuerzos hay que sumar a Jannenson Sarmiento, incorporado desde Unión Magdalena para ampliar las variantes ofensivas.

En ese contexto, Junior no solo gana un nombre propio con Luis Fernando Muriel; suma gol, experiencia y una historia que conecta con su gente. En un mercado cargado de ruido, esta contratación sobresale por fútbol.

