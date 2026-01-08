Logo El Espectador
Así quedó la tabla de la Premier League luego del empate de Arsenal contra Liverpool

El equipo de Londres sigue líder del certamen con 49 puntos, seis más que su escolta, Manchester City.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
09 de enero de 2026 - 12:15 a. m.
Dominik Szoboszlai, jugador de Liverpool, saludando a Mikel Arteta, director técnico de Arsenal.
Dominik Szoboszlai, jugador de Liverpool, saludando a Mikel Arteta, director técnico de Arsenal.
Foto: EFE - NEIL HALL
La jornada 21 de la Premier League llegó a su fin tras el empate sin goles entre Arsenal y Liverpool. Con este resultado, el equipo de Londres continúa en lo más alto de la tabla, especialmente después de que Manchester City también cediera puntos al igualar 1-1 frente a Brighton.

Sin embargo, los dirigidos por Mikel Arteta no supieron capitalizar los tropiezos de sus perseguidores y podrían pagarlo caro. Arsenal desaprovechó los empates de Manchester City contra Brighton y de Aston Villa contra Crystal Palace. Así las cosas, el equipo de Londres dejó escapar la oportunidad de sacar ocho puntos de ventaja en la cima de la Premier League.

Por su parte, Liverpool sumó su tercer empate consecutivo y se ubica en la cuarta posición, a 14 puntos del líder Arsenal. Además, el 0-0 frente a los ‘Gunners’ dejó un dato llamativo: fue la primera vez en sus últimos 600 partidos de Premier League que el conjunto ‘red’ no registró un solo remate a puerta.

Así quedó la tabla de la Premir League luego de la fecha 21

Al cierre de la fecha 21, la tabla de la Premier League se mantiene apretada en la parte alta, aunque Arsenal continúa como líder del campeonato pese al empate sin goles. Los ‘Gunners’ no lograron ampliar su ventaja, pero se vieron favorecidos por los tropiezos de sus principales perseguidores, especialmente Manchester City, que igualó 1-1 frente a Brighton y dejó puntos clave en el camino.

Aston Villa también dejó escapar la oportunidad de acercarse a la cima tras empatar 0-0 con Crystal Palace, mientras que equipos como Newcastle, que venció 4-3 a Leeds, y Bournemouth, ganador 3-2 contra Tottenham, aprovecharon la jornada para escalar posiciones.

En la zona baja los empates de Everton contra Wolves y Burnley contra Manchester United mantienen la pelea por la permanencia abierta de cara a las próximas fechas.

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

