Falcao ya está con Millonarios: así fue su encuentro con el equipo en la pretemporada, video

Así fue la llegada de Falcao García a la concentración de Millonarios.

La concentración de Millonarios en Argentina tuvo este jueves un capítulo especial. En la previa del amistoso del domingo frente a River Plate, uno de los clubes que marcaron la carrera de Radamel Falcao García, el delantero se unió al grupo en Buenos Aires y empezó formalmente su nuevo ciclo con el equipo embajador.

Millonarios llegó en la mañana a la capital argentina y realizó su primer entrenamiento, mientras que en la tarde se produjo la imagen más esperada: el ‘Tigre’ saludando a sus compañeros y poniéndose, de inmediato, a disposición del club.

Así se vivió la llegada de Falcao García a la concentración de Millonarios

Falcao arribó al hotel de concentración y se reencontró con un plantel que, en su mayoría, ya conoce. El delantero compartió con el grupo, conversó con los jugadores y tuvo un primer contacto con el cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres, con quien intercambió algunas palabras antes de sumarse a la dinámica del equipo.

Aunque no participó del entrenamiento matutino, su presencia fue entendida como un gesto de compromiso total con el proceso y con la gira de preparación.

La gran incógnita pasa ahora por lo deportivo. Es duda si Torres lo tendrá en cuenta para los partidos de la gira, tanto el duelo del domingo frente a River como el compromiso del miércoles contra Boca Juniors. Ambos encuentros hacen parte de la Copa de Pretemporada Miguel Ángel Russo, un certamen amistoso que rinde homenaje al entrenador que fue campeón con Millonarios y que falleció el año pasado. La decisión dependerá del estado físico del delantero y de la planificación que el cuerpo técnico trace para su regreso progresivo.

El duelo frente a River Plate tiene, además, un componente emocional inevitable. Allí Falcao vivió una de las etapas más importantes de su carrera, dio el salto a la élite y dejó una huella profunda. Volver a enfrentarlo ahora con la camiseta de Millonarios, aunque ya lo había hecho en otro amistoso durante su primer ciclo, carga el partido de simbolismo.

Así será la puesta a punto de Falcao

Desde el entorno azul hay prudencia. Falcao viene de varios meses sin competencia oficial y su readaptación será gradual. Por eso, más allá del atractivo mediático que supondría verlo en cancha ante River o Boca, la prioridad es cuidarlo y evitar riesgos innecesarios. Si suma minutos, será en un contexto controlado; si no, su presencia seguirá siendo igual de valiosa desde el vestuario y la convivencia diaria.

El regreso del ‘Tigre’ a Millonarios ha sido uno de los movimientos más impactantes del fútbol colombiano en este inicio de año. Su fichaje, que muchos consideraban improbable tras un primer ciclo complejo, volvió a sacudir el ambiente del club y del campeonato. No solo por lo que representa su nombre, sino por la carga simbólica de una leyenda que insiste en cumplir su sueño de ser campeón en Colombia.

La llegada a Argentina, en ese sentido, es otro paso dentro de un proceso que el club quiere manejar con más calma que en su etapa anterior. Menos exposición, menos urgencias y un entorno más controlado para que Falcao pueda reencontrarse con su fútbol. El mensaje interno es claro: no se trata de acelerar un debut, sino de construir condiciones para que su aporte sea sostenible.

Millonarios, mientras tanto, aprovecha la gira para ajustar piezas, probar variantes y consolidar una idea de juego que aún está en construcción. En medio de ese trabajo, la figura de Falcao aparece como un eje emocional y deportivo. Ya está con el grupo, ya se puso a disposición y ahora el tiempo marcará el ritmo. En Argentina, el ‘Tigre’ volvió a vestirse de azul y la historia, otra vez, quedó abierta.

