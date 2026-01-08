Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmó a Nahuel Bustos, delantero argentino con pasado en Europa

El club oficializó el fichaje a través de sus redes sociales.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
08 de enero de 2026 - 11:13 p. m.
Nahuel Bustos, nuevo delantero de Independiente Santa Fe.
Nahuel Bustos, nuevo delantero de Independiente Santa Fe.
Foto: Independiente Santa Fe
Independiente Santa Fe sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, en la que afrontará tres competencias: la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Libertadores, el gran objetivo del año para el conjunto cardenal.

Con el propósito de conformar una nómina competitiva para un calendario exigente, el club bogotano se ha reforzado en distintas líneas del campo. Hasta el momento, Santa Fe confirmó las incorporaciones de Helibelton Palacios, Killian Toscano, Luis Palacios y el uruguayo Franco Fagúndez, mientras que la continuidad de Yerson Candelo en el plantel es incierta.

A esta lista se suma ahora un nombre que ilusiona a la hinchada: el delantero argentino Nahuel Bustos, cuyo fichaje ya fue confirmado por la institución.

Bustos llegó a Bogotá el pasado viernes 2 de enero y se integró de inmediato a la pretemporada, trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico desde el sábado 3 de enero. Su presencia en los entrenamientos había generado expectativa entre los aficionados, quienes finalmente vieron confirmada su llegada.

Los números de Nahuel Bustos, nuevo fichaje de Independiente Santa Fe

Nahuel Bustos, delantero argentino de 27 años y 1,76 m de altura, llega con experiencia en varios clubes y competiciones de Sudamérica y Europa. Su paso más destacado fue en CA Talleres de Argentina, en el que disputó 126 partidos, anotó 29 goles y registró 7 asistencias.

También tuvo experiencias en Girona FC de España, (82 partidos, 15 goles, 5 asistencias), San Lorenzo de Argentina (21 partidos, 1 gol, 1 asistencia), São Paulo de Brasil (9 partidos, 1 gol) y CF Pachuca de México (8 partidos, 1 gol).

Además, el delantero cuenta con un título: la Supercopa Internacional con Talleres.

En cuanto a su rendimiento por posición, Bustos se desempeña principalmente como delantero centro, aunque también puede jugar como mediapunta, mediocentro ofensivo y extremo derecho.

¿Qué pasó en Independiente Santa Fe con el fichaje de Yerson Candelo?

Mientras el club avanza en la conformación de su plantilla, Independiente Santa Fe podría verse afectado por una situación inesperada. Yerson Candelo no seguirá en el equipo, a pesar de que su llegada había sido anunciada oficialmente y de que el jugador ya se encontraba trabajando con el plantel en la pretemporada.

La noticia causó sorpresa entre los hinchas, teniendo en cuenta que el lateral ya formaba parte de la dinámica del grupo y su fichaje había sido confirmado públicamente el pasado 5 de enero.

Según la información conocida hasta ahora, la negociación se habría frustrado por diferencias entre las partes, aunque ni el club ni el futbolista se han pronunciado de manera oficial para explicar lo ocurrido. El periodista Juan Felipe Cadavid aseguró que Candelo no jugará en Independiente Santa Fe, versión que fue respaldada por Felipe Sierra, quien confirmó que, pese al anuncio inicial, la transferencia no llegó a concretarse.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

