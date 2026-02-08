Logo El Espectador
“No había mejor manera de empezar el Carnaval”, Muriel después de la goleada de Junior

El recién llegado al fútbol colombiano anotó su segundo gol en la Liga Betplay 2026-I y abrió el marcador para vencer al club boyacense.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
08 de febrero de 2026 - 05:26 p. m.
Luis Fernando Muriel anotó de penal para abrir el 3-0 de Junior sobre Boyacá Chicó en la quinta fecha de la Liga Betplay 2026-I.
Luis Fernando Muriel anotó de penal para abrir el 3-0 de Junior sobre Boyacá Chicó en la quinta fecha de la Liga Betplay 2026-I.
Foto: Junior FC
Luis Fernando Muriel demuestra por qué es el mejor fichaje del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El delantero atlanticense marcó su segundo gol en la Liga Betplay 2026-I y abrió el camino para que Junior de Barranquilla goleara 3-0 a Boyacá Chicó por la quinta jornada del campeonato local.

El segundo tanto del campeón de Colombia fue del nuevo jugador Cristian Barrios (49′) y la faena la cerró el canterano Joel Canchimbo (79′). El equipo barranquillero marcha cuarto en la liga con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota frente a Deportes Tolima en la primera fecha.

¿Qué dijo Muriel después del partido?

No había mejor manera de empezar el Carnaval, esta fiesta que le gusta tanto a Barranquilla y al juniorismo. Hicimos que se volviera cómodo el compromiso, porque sabíamos que este es un rival que pone las cosas difíciles”, dijo quien terminó elegido como el mejor jugador del partido.

Luis Fernando Muriel también ponderó el trabajo de sus compañeros a la hora de recuperar el balón. Manifestó que el mediocampo juniorista “le muerde los tobillos a todos” y no quisiera tener que enfrentarlos en un partido.

“Para lo que creamos durante el encuentro, uno o dos goles más nos hubieran venido muy bien. Son ese tipo de cosas que tenemos que trabajar más porque no todos los partidos van a ser como este”, concluyó el atacante de 34 años.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El tiburón enfrentará el jueves 12 de febrero de 2026 a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. El equipo caldense, a falta de su juego por la quinta fecha, ocupa la posición número 13 de la Liga Betplay Dimayor 2026-I.

Pasado el encuentro en la capital del departamento de Caldas, Atlético Junior tendrá dos pruebas de fuego en liga. Primero se medirá con América de Cali en el estadio Romelio Martínez, en uno de los clásicos del FPC.

Y segundo, los dirigidos por Alfredo Arias tendrán que volver al estadio El Campín para batirse a duelo contra Independiente Santa Fe. Esta será una reedición de la final de la Superliga 2026, la cual ganó sin objeción el León.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

