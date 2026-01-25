Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 2 minutos

EN VIVO | Millonarios empata 0-0 contra Junior por la Liga Betplay 2026-I

El equipo albiazul, en el estadio El Campín empapado de lluvia, recibe a los rojiblancos en el primer partido como local en el semestre con una sola misión: ganar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de enero de 2026 - 11:33 p. m.

Actualizaciones clave

Último partido entre Millonarios y Junior en el Estadio El Campín de Bogotá.
Último partido entre Millonarios y Junior en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Es difícil hablar de necesidades apenas en la segunda fecha del rentado nacional, pero Millonarios y Atlético Junior son la excepción. El club dirigido por Hernán Torres viene de una desconcertante derrota frente al Atlético Bucaramanga en su primera salida. Un rendimiento que ha vuelto a poner en duda la continuidad del director técnico azul.

Por su lado, Junior de Barranquilla ha tenido un comienzo de año de pesadilla. Perdió el debut en casa frente a Deportes Tolima y cayó 3-0 ante Independiente Santa Fe por la final de vuelta de la Superliga. Un momento muy pesado para los muchachos de Alfredo Arias, quien espera ser el técnico tiburón que vuelva a ganar en Bogotá después de ocho años.

Vínculos relacionados

Millonarios tiene a su primer lesionado de la temporada: Guillermo de Amores
Millonarios presentó su nueva camiseta, ¿cuánto vale y dónde comprarla?
Presidente de Millonarios reveló como convenció a Radamel Falcao García de volver a Bogotá

Siga aquí el minuto a minuto de Millonarios vs. Junior

⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Hace 5 horas

Amarilla para Teo Gutiérrez

⏱️ 22’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Actualización claveHace 5 horas

¡Salva Novoa!

⏱️ 21’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Diego Novoa saca un cabezazo de Junior de Barranquilla que tenía destino de gol.

Hace 5 horas

Primera atajada del partido

⏱️ 16’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Lo que parecía un centro de Mateo García terminó en la primera atajada de Mauro Silveira, portero de Atlético Junior.

Hace 5 horas

Partido de nadie

⏱️ 10’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Ningún equipo se hace con el control del encuentro.

Actualización claveHace 5 horas

¡Rueda el balón en Bogotá!

⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Hace 5 horas

Hasta las lagrimas

Mateo García se emociona al cantar el himno de Bogotá en el estadio El Campín por primera vez vestido con los colores de Millonarios.

Hace 5 horas

Mackalister Silva al banco

Este es el 11 titular de Millonarios con la novedad de que el eterno capitán, David Mackalister Silva, arranca desde el banco de suplentes.

Hace 6 horas

Los 11 del Tiburón

Con Teófilo Gutiérrez desde el arranque, Junior presenta sus titulares para el duelo contra Millonarios.

Actualización claveHace 6 horas

Cesa la lluvia en El Campín

A una hora del inicio del encuentro, para de llover en el coloso de la 57, el cual todavía acumula una cantidad considerable de agua sobre su gramado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Millonarios

Millonarios hoy

partido de Millonarios

partido de Millonarios hoy

Millos hoy

partido de Millos

partido de Millos hoy

cuánto va Millonarios

cuánto va Millos

Millonarios vs

Millos vs

Millonarios vs. Junior

Millonarios vs. Junior hoy

cuánto va Millonarios vs. Junior

Millos vs. Junior

contra quién juega Millonarios

contra quién juega Millos

Junior

Júnior de Barranquilla

Atlético Júnior

Liga Betplay

Liga Betplay 2026-I

Liga Betplay 2026

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

FPC

Millos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.