EN VIVO | Millonarios empata 0-0 contra Junior por la Liga Betplay 2026-I

Es difícil hablar de necesidades apenas en la segunda fecha del rentado nacional, pero Millonarios y Atlético Junior son la excepción. El club dirigido por Hernán Torres viene de una desconcertante derrota frente al Atlético Bucaramanga en su primera salida. Un rendimiento que ha vuelto a poner en duda la continuidad del director técnico azul.

Por su lado, Junior de Barranquilla ha tenido un comienzo de año de pesadilla. Perdió el debut en casa frente a Deportes Tolima y cayó 3-0 ante Independiente Santa Fe por la final de vuelta de la Superliga. Un momento muy pesado para los muchachos de Alfredo Arias, quien espera ser el técnico tiburón que vuelva a ganar en Bogotá después de ocho años.

⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

⏱️ 22’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

⏱️ 21’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Diego Novoa saca un cabezazo de Junior de Barranquilla que tenía destino de gol.

⏱️ 16’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Lo que parecía un centro de Mateo García terminó en la primera atajada de Mauro Silveira, portero de Atlético Junior.

⏱️ 10’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Ningún equipo se hace con el control del encuentro.

⏱️ 0’ Millonarios 🔵 0-0 🔴 Junior

Mateo García se emociona al cantar el himno de Bogotá en el estadio El Campín por primera vez vestido con los colores de Millonarios.

Este es el 11 titular de Millonarios con la novedad de que el eterno capitán, David Mackalister Silva, arranca desde el banco de suplentes.

Con Teófilo Gutiérrez desde el arranque, Junior presenta sus titulares para el duelo contra Millonarios.

A una hora del inicio del encuentro, para de llover en el coloso de la 57, el cual todavía acumula una cantidad considerable de agua sobre su gramado.

