Presidente de Tolima, César Camargo, sueña con la remontada: “vamos a hacer la tarea”

Junior y Tolima se enfrentan en la final de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El panorama para Deportes Tolima no pinta nada fácil. Luego de perder 3-0 en Barranquilla contra Junior en el partido de ida de la Liga BetPlay, el equipo dirigido por Lucas González busca hacer historia y remontar, por primera vez, un resultado adverso de 3 o más goles en una final del fútbol colombiano.

Ante esta situación adversa, el presidente de Deportes Tolima, César Camargo, mostró el compromiso que el equipo de Ibagué tiene con esta final. “Nos vamos a jugar la vida, pero nos vamos a jugar la vida por el honor”, declaró el dirigente.

Además, el dirigente expresó la confianza que tiene sobre el grupo de jugadores y el cuerpo técnico. “No va a ser fácil, pero el grupo está comprometido, creo a ciegas en ellos”, mencionó Camargo, que también añadió el papel que puede cumplir la localía en esta final. “Vamos a tener el estadio lleno si seguimos con el ritmo de venta de boletería que tenemos hasta hoy”, comentó.

Por otro lado, Camargo aseguró que a Deportes Tolima nunca le han sido fáciles las finales, y que casi siempre logra salir campeón. “A Tolima nunca le ha tocado fácil, no me acuerdo de una final que haya sido fácil, desde el 2003 donde íbamos perdiendo 3-1 con Cali de visitantes, la de Nacional en el 93’, ni hablar de la de Millonarios en plena pandemia, entonces, de finales difíciles no nos enseñen que de eso sí que sabemos y nos ha tocado. Hemos hecho el trabajo todo el año, vamos a hacer la tarea", concluyó el dirigente.

¿A qué hora y cuándo es la final de la Liga BetPlay?

Después del 3-0 en Barranquilla el pasado viernes 12 de diciembre, Deportes Tolima y Junior se vuelven a ver las caras para definir al próximo campeón de la Liga BetPlay. El partido de vuelta de la final, que definirá al equipo que se lleve la estrella 100 del certamen, se jugará este martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 7:30 p.m..

Deportes Tolima busca remontar el resultado adverso y conseguir su cuarta estrella, mientras que Junior quiere ganar la onceava y darle una alegría de fin de año a toda su hinchada.

¿Qué dice la historia sobre finales con más de tres goles de diferencia?

La primera final en la que hubo una diferencia por tres goles o más ocurrió en 1998, cuando Deportivo Cali, con un triplete de Víctor Bonilla, goleó 4-0 a Once Caldas. Una defensa impenetrable liderada por Mario Yepes neutralizó al ataque rival, dando a los azucareros el título y el impulso para alcanzar la final de la Copa Libertadores al año siguiente.

Posteriormente, en 2004, Junior protagonizó una de las finales más dramáticas al vencer 3-0 a Nacional en Barranquilla. Aunque el cuadro paisa reaccionó, e iba ganando 5-1 en la vuelta, un gol tardío de Wálter Ribonetto forzó los penales, donde los tiburones se alzaron con el título.

Años después, en 2007, Nacional se impuso 3-0 como visitante a Equidad en Bogotá, la vuelta quedaría 0-0 y el equipo antioqueño se quedaría con el título.

Más reciente, en 2018, Junior goleó 4-1 al Medellín en la ida; en la vuelta el equipo barranquillero, aunque perdió 3-1, terminó por llevarse el título. Por último, en 2020, América se coronó en una final atípica sin público, tras un contundente 3-0 inicial sobre Santa Fe, el equipo escarlata lograría coronarse campeón en el estadio El Campín de Bogotá con un resultado global del 3-2.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador