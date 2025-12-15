Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Júnior

Presidente de Tolima, César Camargo, sueña con la remontada: “vamos a hacer la tarea”

El máximo dirigente de los pijaos, cree en la remontada épica de su equipo en la final de la Liga BetPlay.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
16 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Junior y Tolima se enfrentan en la final de la Liga BetPlay.
Junior y Tolima se enfrentan en la final de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El panorama para Deportes Tolima no pinta nada fácil. Luego de perder 3-0 en Barranquilla contra Junior en el partido de ida de la Liga BetPlay, el equipo dirigido por Lucas González busca hacer historia y remontar, por primera vez, un resultado adverso de 3 o más goles en una final del fútbol colombiano.

Ante esta situación adversa, el presidente de Deportes Tolima, César Camargo, mostró el compromiso que el equipo de Ibagué tiene con esta final. “Nos vamos a jugar la vida, pero nos vamos a jugar la vida por el honor”, declaró el dirigente.

Vínculos relacionados

Jugador de la selección de Colombia cambiaría de equipo antes del mundial, ¿quién es?
Final de la Copa de la NBA: hora, TV y dinero que entrega el torneo en EE.UU.
El efecto de Luis Díaz en Bayern Múnich: estos son los números del equipo cuando no juega

Además, el dirigente expresó la confianza que tiene sobre el grupo de jugadores y el cuerpo técnico. “No va a ser fácil, pero el grupo está comprometido, creo a ciegas en ellos”, mencionó Camargo, que también añadió el papel que puede cumplir la localía en esta final. “Vamos a tener el estadio lleno si seguimos con el ritmo de venta de boletería que tenemos hasta hoy”, comentó.

Por otro lado, Camargo aseguró que a Deportes Tolima nunca le han sido fáciles las finales, y que casi siempre logra salir campeón. “A Tolima nunca le ha tocado fácil, no me acuerdo de una final que haya sido fácil, desde el 2003 donde íbamos perdiendo 3-1 con Cali de visitantes, la de Nacional en el 93’, ni hablar de la de Millonarios en plena pandemia, entonces, de finales difíciles no nos enseñen que de eso sí que sabemos y nos ha tocado. Hemos hecho el trabajo todo el año, vamos a hacer la tarea", concluyó el dirigente.

¿A qué hora y cuándo es la final de la Liga BetPlay?

Después del 3-0 en Barranquilla el pasado viernes 12 de diciembre, Deportes Tolima y Junior se vuelven a ver las caras para definir al próximo campeón de la Liga BetPlay. El partido de vuelta de la final, que definirá al equipo que se lleve la estrella 100 del certamen, se jugará este martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 7:30 p.m..

Deportes Tolima busca remontar el resultado adverso y conseguir su cuarta estrella, mientras que Junior quiere ganar la onceava y darle una alegría de fin de año a toda su hinchada.

¿Qué dice la historia sobre finales con más de tres goles de diferencia?

La primera final en la que hubo una diferencia por tres goles o más ocurrió en 1998, cuando Deportivo Cali, con un triplete de Víctor Bonilla, goleó 4-0 a Once Caldas. Una defensa impenetrable liderada por Mario Yepes neutralizó al ataque rival, dando a los azucareros el título y el impulso para alcanzar la final de la Copa Libertadores al año siguiente.

Posteriormente, en 2004, Junior protagonizó una de las finales más dramáticas al vencer 3-0 a Nacional en Barranquilla. Aunque el cuadro paisa reaccionó, e iba ganando 5-1 en la vuelta, un gol tardío de Wálter Ribonetto forzó los penales, donde los tiburones se alzaron con el título.

Años después, en 2007, Nacional se impuso 3-0 como visitante a Equidad en Bogotá, la vuelta quedaría 0-0 y el equipo antioqueño se quedaría con el título.

Más reciente, en 2018, Junior goleó 4-1 al Medellín en la ida; en la vuelta el equipo barranquillero, aunque perdió 3-1, terminó por llevarse el título. Por último, en 2020, América se coronó en una final atípica sin público, tras un contundente 3-0 inicial sobre Santa Fe, el equipo escarlata lograría coronarse campeón en el estadio El Campín de Bogotá con un resultado global del 3-2.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Liga Betplay

Liga BetPlay final

Final Liga BetPlay

Junior vs Tolima

Tolima vs. Junior

Cúando es la final de la liga betplay

fecha final liga betplay

a que hora juega junior

a que hora juega junior hoy

a qué hora juega el junior

a qué hora juega junior

a qué hora juega junior tolima

a qué hora es el partido junior tolima

hora del partido junior tolima

junior vs. tolima

partido junior tolima

junior tolima hoy

partido tolima hoy

a qué hora es el partido de junior tolima

a qué hora es el partido de junior

tolima junior

a qué hora juega junior hoy

hora partido junior

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.