Jugador de la selección de Colombia cambiaría de equipo antes del mundial, ¿quién es?

Juan Camilo Portilla, jugador de la selección de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los jugadores de la selección de Colombia siguen preparándose de cara al mundial de la FIFA 2026. Ahora es el turno de Juan Camilo Portilla, actual jugador de Talleres de Córdoba de Argentina que dejaría su club para jugar en Atlético Paranaense de Brasil.

Así lo confirmó el periodista Julián Capera en sus redes sociales, afirmando que existe acuerdo entre el club argentino y el club brasilero por el pase del jugador colombiano; sin embargo, el periodista afirmó que aún no existe acuerdo entre Paranaense y Portilla.

En 2025, Juan Camilo Portilla jugó 30 partidos de los 40 que disputó Talleres entre la liga local y la Copa Libertadores. El jugador sumó un total de 2.118 minutos, asistió en un gol, recibió nueve tarjetas amarillas y una expulsión.

En la selección de Colombia, Portilla ha disputado, en total, ocho partidos: cinco de las eliminatorias Sudamericanas y tres de partidos amistosos. En el último partido que la tricolor disputó en Estados Unidos, contra Australia, Portilla jugó 81 minutos y tuvo un buen rendimiento en cancha.

Portilla, que cuenta con un título dentro de su palmarés, la Supercopa Internacional con Talleres en 2025, está a la expectativa de su nuevo equipo y así prepararse de la mejor manera para el mundial de la FIFA 2026.

¿Cómo le fue a Atlético Paranaense en 2025?

El equipo de Paraná, posible nuevo destino de Juan Camilo Portilla, tuvo un 2025 exitoso. Luego de su sorpresivo descenso en 2024, el equipo superó su mal momento y logró, solo un año después, volver a la serie A de Brasil. En el Campeonato Paranaense, el equipo quedó eliminado en semifinal luego de perder 4-1 en el global contra Maringa FC.

En total, Atlético Paranaense cuenta dentro de sus vitrinas con seis títulos. Un brasileirao, una copa de Brasil, un campeonato de la serie B, una Suruga Bank y dos Copas Sudamericanas, sus máximos logros. El primer certamen internacional lo ganó en 2018, luego de ganarle a Junior de Barranquilla por penaltis. El segundo lo consiguió en 2021, de la mano del colombiano Nicolás Hernández, tras vencer 1-0 a Bragantino en la final disputada en el mítico estadio Centenario de Montevideo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador