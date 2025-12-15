El efecto de Luis Díaz en Bayern Múnich: estos son los números del equipo cuando no juega

El colombiano solo se ausentó en tres ocasiones durante la temporada y se ha consolidado como una de las piezas fijas en el equipo de Vincent Kompany. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

El comienzo de temporada para Luis Díaz en Bayern ha sido redondo y la confianza de Vincent Kompany en el atacante colombiano ha sido total. Por esa razón, las ausencias por razones ajenas a la decisión técnica no han pasado inadvertidas.

Más allá de los resultados puntuales, el equipo evidenció una pérdida clara de efectividad, ritmo y agresividad ofensiva cada vez que el colombiano no estuvo en el campo. El balance en este año fue de una derrota, un empate y una victoria en los tres partidos que se perdió por sanción.

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con Bayern?

Díaz ya cumplió sus fechas de castigo tanto en Champions como en Bundesliga y estará nuevamente a disposición de Vincent Kompany para el cierre del año, el próximo 21 de diciembre contra Heidenheim (11:30 a. m.).

Su regreso no solo representa una variante más en ataque, sino la recuperación de un futbolista que, según los números, impacta directamente en la productividad colectiva. Sin él, el Bayern redujo su efectividad en un 15 %, una caída significativa para un equipo que suele imponer condiciones desde el inicio de los partidos.

De igual forma, Bayern sin Luis Díaz perdió aceleración, profundidad y capacidad de recuperación en campo rival, tres aspectos claves en el modelo de Kompany. Esa sensación también se trasladó al vestuario y a la cancha.

El efecto de Luis Díaz con Bayern Múnich

En lo que va de la temporada, Bayern disputó 24 partidos, de los cuales 21 fueron con Luis Díaz. En los tres encuentros de su ausencia, el equipo apenas sumó 4 de 9 puntos posibles, y sufrió especialmente en el último, donde tuvo que remar para rescatar un empate.

Las estadísticas ofensivas refuerzan esa lectura. Según los registros de BeSoccer Pro, Bayern sin Díaz disminuyó los tiros a puerta (de 8 a 7,33), los toques en el área (de 32 a 31), las asistencias (de 2,38 a 1,67) y, de manera más notoria, las aceleraciones (de 3,19 a 1,67). También cayó la producción goleadora (de 3,38 a 2 goles por partido) y las recuperaciones en campo rival (de 31,57 a 28), un indicador que explica por qué el equipo tardó más en someter a sus rivales.

Sigue siendo el segundo máximo anotador del Bayern con 12 goles, solo por detrás de Kane (29). Aunque Olise ha aportado más asistencias, su efectividad también se redujo en este tramo, lo que hizo todavía más evidente la falta del colombiano. El francés, de hecho, no marca desde hace casi un mes, una sequía que coincidió con las ausencias de Lucho.

Kompany intentó alternativas, pero ninguna terminó de llenar el vacío. Lennart Karl, pese a marcar en los tres partidos sin Díaz, fue utilizado mayormente por el sector derecho o en una función más central, mientras Gnabry ocupó la banda izquierda sin lograr el mismo desequilibrio ni la energía que ofrece el colombiano.

Tabla de posiciones en la Bundesliga

