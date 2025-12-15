Final de la Copa de la NBA: hora, TV y dinero que entrega el torneo en EE.UU.

San Antonio Spurs y New York Knicks se volverán a encontrar en una final de la NBA después de 26 años. Foto: Agencia AFP

Los San Antonio Spurs están cosechando los frutos de su paciente reconstrucción en torno al prodigio francés Victor Wembanyama, fundamental para llevarlos a la final de la Copa NBA que jugarán el martes frente a los New York Knicks en Las Vegas.

Los Spurs están llevando a cabo una transformación espectacular tras no pisar los playoffs de la liga norteamericana de baloncesto desde 2019 y estancarse en los tres últimos puestos de la Conferencia Oeste durante las tres temporadas anteriores.

En el arranque de la campaña 2025-26 se envalentonan con un quinto puesto en la Oeste (18-7) y una clasificación para la final de la Copa NBA, el único partido que no cuenta para la temporada regular.

¿Cómo fue el camino de los Spurs?

Para disputar el juego por el título de la Copa contra los Knicks de Jalen Brunson, los texanos tuvieron que imponerse, entre otros, a Houston, a Denver, a Los Angeles Lakers y, el sábado, al intratable Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA.

Una trayectoria de grandeza en la que los Spurs podrán apoyarse si finalmente vuelven a las fases finales la próxima primavera.

En el centro de esta reconstrucción se encuentra la joya francesa Victor Wembanyama, de 21 años y número uno del draft de 2023.

“No tenemos ningún problema en admitir que Victor es la cara visible de nuestra franquicia y la pieza más importante del rompecabezas”, dijo el entrenador Mitch Johnson.

“Pero él no es el único que forma parte del rompecabezas, ni quiere serlo, somos un colectivo. Todo parte de él porque nos deja entrenarlo, responsabilizarlo y empujarlo como a los demás”.

Hay vida sin Wemby

Los Spurs incluso demostraron que sabían ganar sin su “extraterrestre”, con 9 victorias en 12 partidos sin él, lesionado de la pantorrilla izquierda, antes de su espectacular regreso el sábado contra los Thunder (22 puntos).

“Acostumbrarse a jugar sin una estrella hace que un equipo sea mejor a largo plazo. Cuando ese jugador regresa, facilita la vida a todos los demás, tanto en ataque como en defensa”, dijo el base De’Aaron Fox.

Después de años de tirarse de los pelos, los aficionados texanos deben apreciar la nueva densidad de su plantilla, gracias a las aportaciones de las altas elecciones del draft (Stephon Castle en 2024, Dylan Harper este año).

Pero también a la llegada en febrero de Fox, base All-Star, y los refuerzos de jugadores consolidados e incluso ya campeones, como Harrison Barnes en 2024 y Luke Kornet este verano boreal.

El camino de los Knicks en la Emirates NBA Cup

Los Knicks son segundos del Este con marca de 18-7, atraviesan una racha de siete victorias en los últimos ocho partidos y han mostrado consistencia sin depender de un solo nombre.

La final activa, además, una memoria histórica que todavía pesa en New York. No será la primera vez que Knicks y Spurs se crucen por un título de la NBA. La referencia inevitable es la final de 1999, cuando San Antonio levantó su primer anillo y dejó a los Knicks con una herida que todavía no cicatriza. Aquella serie marcó el inicio de una dinastía texana y profundizó una sequía que ya es parte del ADN de la franquicia neoyorquina.

Los Knicks no celebran un título desde hace 52 años. Sus únicos campeonatos llegaron en 1970 y 1973, en una década en la que lograron instalarse entre los equipos dominantes de la liga. Luego vinieron las frustraciones: las finales perdidas en 1994 ante los Rockets de Hakeem Olajuwon y en 1999 frente a los Spurs de Tim Duncan. Desde entonces apariciones esporádicas, reconstrucciones eternas y una larga espera que recién en la última temporada empezó a romperse.

El dinero detrás de la NBA Cup

Además del título de la Copa, que se decidirá el martes en Las Vegas, los jugadores compiten por dinero en efectivo (unos 530.000 dólares para cada miembro del equipo campeón), lo que añade emoción a los enfrentamientos apenas unas semanas después del inicio de la temporada regular de la NBA.

Hora y dónde ver la final de la Copa de la NBA

Fecha: 16 de diciembre de 2025.

Hora: 8:30 p.m., hora en Colombia.

Ciudad: Las Vegas.

Transmisión: NBA League Pass

