Unión Magdalena hizo respetar su casa: triunfo 3-1 sobre Junior en la Liga BetPlay

Con goles de Cantillo, Iguarán y Márquez, Unión Magdalena remontó y venció 3-1 a Junior en Santa Marta. El samario escaló al puesto 11 y el rojiblanco sigue líder, pero ahora con la presión de sus perseguidores. Foto: Junior F.C

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Unión Magdalena se hizo fuerte en casa y venció 3-1 a Junior en un partido que tuvo como figura a Ricardo ‘Caballo’ Marqués. El equipo samario arrancó en desventaja, pero con carácter y eficacia le dio la vuelta al marcador para quedarse con tres puntos vitales ante su gente.

El encuentro comenzó con el pie derecho para el visitante. Apenas al minuto 6, José Enamorado apareció con un cabezazo letal para adelantar a Junior, después de un remate previo al poste de Jesús Rivas. Sin embargo, el gol no descompuso al local, que rápidamente reaccionó. A los 24’, Fabián Cantillo sorprendió con un derechazo desde fuera del área que significó el 1-1.

El envión anímico se sintió y Unión pasó al frente antes del descanso. A los 37’, Cristian Iguarán conectó un balón dentro del área y la mandó al fondo para el 2-1, con asistencia de Ricardo Márquez. Junior intentó responder con aproximaciones de Steven Rodríguez y Yeison Suárez, pero la falta de puntería y la buena resistencia de la defensa local evitaron el empate. Con ese marcador se fueron al descanso.

La segunda parte se cargó de tensión. Junior tuvo la gran oportunidad de igualar tras un penal sobre Enamorado, pero Steven Rodríguez desperdició la ocasión al minuto 64, con un remate detenido por el arquero Mattalia. Ese fallo resultó un golpe anímico para el visitante, que poco después sufrió la expulsión de su arquero Mauro Silveira a los 74’.

Con un hombre de más y la ventaja en el marcador, Unión Magdalena no perdonó. Ricardo Márquez, figura del partido, selló el triunfo al 81’ con un soberbio tiro libre que se clavó en la escuadra izquierda para el 3-1 definitivo. El tanto desató la euforia en el estadio y sentenció a un Junior que, pese a los cambios ofensivos, no logró reaccionar.

El resultado movió la tabla: Junior, que llegaba como líder, se quedó con 20 puntos en la cima pero ahora siente la presión de Medellín, que con 19 acecha de cerca y con mejor momento. Unión Magdalena, por su parte, respira y escala al puesto 11 con 11 unidades, alejándose de la zona baja y manteniéndose en la pelea por acercarse a los ocho. Una victoria que, más allá de los números, refuerza la confianza del equipo samario.

Bucaramanga venció con autoridad a Alianza FC

Atlético Bucaramanga sacó ventaja en casa y se impuso 3-1 sobre Alianza FC en un partido que tuvo emociones desde el inicio en el estadio Américo Montanini. El juego arrancó con un gol tempranero de Juan Mosquera, pero la visita respondió rápido con el empate de Carlos Lucumí. Sin embargo, la expulsión de Wiston Fernández condicionó a los aurinegros, que en el complemento cedieron terreno ante el ímpetu del equipo de Leonel Álvarez.

La gran figura fue Gleyfer Medina, juvenil que entró al minuto 77 y en apenas dos toques definió el partido: primero con un remate cruzado y luego, en tiempo de reposición, con la anotación que selló el triunfo. Bucaramanga llegó así a 16 puntos y se instaló en el quinto puesto de la tabla, confirmando su buen presente en la Liga BetPlay.

Llaneros frenó el invicto de Tolima y se metió en la pelea

En Villavicencio, Llaneros hizo respetar su localía y superó 1-0 al Deportes Tolima en un duelo directo por los primeros lugares de la Liga BetPlay. El equipo llanero encontró el gol en la primera mitad gracias a un cabezazo de Carlos Cortés, tras un centro preciso de Daniel Mantilla, en la jugada más clara de los locales. Desde ahí, el partido se inclinó hacia la resistencia del conjunto dirigido por Jersson González.

Tolima buscó el empate con insistencia en la segunda parte, pero se encontró con la seguridad del portero Miguel Ortega, figura del compromiso al atajar varias opciones claras. Llaneros supo aguantar y, con el resultado, escaló al cuarto lugar con 17 puntos, los mismos del equipo pijao, que ahora ocupa el tercer puesto. El triunfo refuerza la ilusión de los de Villavicencio en la lucha por la clasificación.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador