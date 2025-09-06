Así será la etapa 15 de la Vuelta a España 2025: recorrido, altimetría y dónde ver

La llegada en Monforte de Lemos, en llano, abre la posibilidad de que la fuga tenga opciones de triunfo, aunque también será clave para los favoritos no perder concentración tras la gran batalla en la montaña. Foto: EFE - Javier Lizon

La Vuelta a España 2025 se despide de su segunda semana este domingo con su etapa número 15. El recorrido de este domingo, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos (167,8 km), mezcla alta montaña en su arranque con un terreno mucho más favorable para rodadores en la segunda mitad, lo que abre el eterno interrogante: ¿será jornada para la fuga o para un sprint reducido?

Dos puertos para abrir la batalla

Nada más ponerse en marcha el pelotón aparece el Puerto de A Garganta (1.ª categoría, 16,5 km al 5%), una subida tendida en la mayoría de su trazado pero con un tramo final que llega al 10% y que puede seleccionar la carrera desde los primeros kilómetros. Allí seguramente se definirá la fuga del día, con escaladores y aventureros buscando protagonismo.

La ruta continúa con un terreno rompepiernas, hasta desembocar en el Alto de Barbeitos (2.ª categoría, 12 km al 4%), una ascensión más amable pero lo suficientemente larga como para poner a prueba a quienes hayan sufrido en el primer puerto. Superada esa dificultad, la etapa entra en un falso llano de casi 45 km que marca la transición hacia la segunda parte del recorrido.

Altimetría de la etapa 15 de La Vuelta a España 2025

Camino hacia Monforte de Lemos

Los últimos 70 kilómetros ofrecen un guion distinto: terreno mayormente llano, con algún repecho intermedio, ideal para que los equipos con velocistas potentes organicen la persecución si la escapada no se ha consolidado. Nombres como Mads Pedersen se perfilan como grandes interesados en un desenlace rápido, aunque la resistencia de la fuga siempre será una amenaza.

La llegada en Monforte de Lemos, tras dos giros de 90 grados y una recta final de 300 metros, favorece a los corredores explosivos capaces de mantener la velocidad después de una jornada exigente.

Una etapa engañosa

Después de dos días de montaña pura en Asturias, el trazado dominical puede parecer un respiro, pero con 3.287 metros de desnivel positivo no será un paseo. La fatiga acumulada puede jugar malas pasadas y algún movimiento inesperado en la clasificación general no está descartado, aunque los favoritos seguramente prefieran guardar energías con la vista puesta en la última semana.

La etapa 15 se presenta, en definitiva, como un escenario perfecto para los cazadores de victorias parciales, sin perder de vista la posibilidad de sorpresas estratégicas antes del segundo día de descanso.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España

Ciclista Equipo Tiempo 1 Jonas Vingegaard Visma 53:19:49 2 Joao Almeida UAE +48 3 Tom Pidcock Q36 +2:38 4 Jai Hindley Bora +3:10 5 Feix Gall Decathlon +3:30 11 Harold Tejada Astana +11:48 18 Egan Bernal Ineos +29:13 20 Santiago Buitrago Bahrain +42:23 55 Juan G. Martínez Picnic +1:42:51 56 Brandon Rivera Ineos +1:44:25

