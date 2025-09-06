No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Santa Fe volvió a rugir: clasificó a la final de la Liga BetPlay Femenina 2025

El equipo cardenal empató 0-0 con Orsomarso en Palmira, hizo valer la ventaja del juego de ida (1-0) y aseguró su clasificación a la final de la Liga Femenina 2025, además del cupo a la Copa Libertadores.

Redacción Deportes
06 de septiembre de 2025 - 11:03 p. m.
Foto: Santa Fe Femeino
Independiente Santa Fe confirmó este sábado su lugar en la final de la Liga Femenina 2025, tras dejar en el camino a Orsomarso. El empate sin goles en el juego de vuelta, disputado en Palmira, fue suficiente para que las ‘leonas’ aprovecharan la ventaja conseguida en Bogotá (1-0) y sellaran su clasificación.

El duelo estuvo cargado de tensión hasta el último minuto. Orsomarso buscó con insistencia el tanto que llevara la serie a la igualdad, pero careció de claridad en la definición. Santa Fe, fiel a su experiencia, supo gestionar el resultado con orden defensivo y la seguridad de su guardameta, Yessica Velásquez, protagonista al evitar el empate en un tiro libre en los instantes finales.

“Hace poco me despedí del club, pero la despedida tiene que ser a lo grande y darle otra estrella al club. Ellas lucharon, no me habían llegado y cuando me tocó exigirme pensé estrellarme con el palo. Mi línea defensiva está conmigo”, expresó la portera cardenal, una de las figuras del encuentro.

Con este resultado, Santa Fe no solo accedió a la gran final del campeonato, donde buscará su cuarto título en la historia de la Liga, sino que también aseguró su presencia en la Copa Libertadores femenina de este año.

El rival de las bogotanas se definirá entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, que este mismo sábado disputaban el partido de vuelta de la otra semifinal en Medellín, con la serie empatada 1-1.

Santa Fe llega a esta instancia con la motivación de tomarse revancha: el año pasado perdió la final precisamente contra Deportivo Cali. Ahora, las ‘leonas’ rugen otra vez con fuerza y van por una nueva estrella para sus vitrinas.

Por Redacción Deportes

