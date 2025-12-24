Junior y Nacional, sancionados: Dimayor los castigó por usar pirotécnica en las finales

Los hinchas de Atlético Nacional, en la final de la Copa BetPlay. Foto: EFE - STR

El Comité Disciplinario de la Dimayor impuso sanciones a Junior de Barranquilla y Atlético Nacional por el uso de pirotecnia durante las finales de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, con las que se cerró el segundo semestre del fútbol colombiano.

En ambos casos, los castigos se derivan de los recibimientos con pólvora realizados por las hinchadas en los partidos de ida.

En el caso de Junior, la Dimayor resolvió “sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte y Tribuna Sur), así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000)”, por infracciones a los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF. Los hechos ocurrieron en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II frente a Deportes Tolima.

Atlético Nacional recibió una sanción similar tras los incidentes registrados en la final de ida de la Copa BetPlay 2025. El club antioqueño fue castigado con una fecha de suspensión parcial de plaza, que afecta sectores específicos de las tribunas Sur, Occidental y Oriental, además de una multa de ocho SMMLV, equivalente también a $11.388.000, por las mismas infracciones contempladas en el artículo 84 del CDU de la FCF.

Desde la Dimayor se reiteró que este tipo de sanciones buscan frenar el uso de elementos pirotécnicos en los estadios, una práctica prohibida por los riesgos que implica para jugadores, cuerpos técnicos, autoridades y aficionados. Aunque los recibimientos hacen parte de la cultura del fútbol, el ente rector insiste en que deben realizarse dentro de los límites de seguridad establecidos.

Las decisiones contra Junior y Nacional no cerrarían el capítulo disciplinario del cierre de temporada. Todavía se esperan más sanciones, especialmente por los graves hechos de violencia ocurridos en el segundo partido de la final de la Copa BetPlay, una jornada en la que los desmanes terminaron por opacar la fiesta deportiva.

