La Liga BetPlay cambiaría de formato: así se jugaría el primer semestre de 2026

Después de meses de dudas, conversaciones internas y cálculos de calendario, la Dimayor ya tiene sobre la mesa el modelo que reemplazaría a los cuadrangulares tradicionales durante el primer semestre del próximo año. El ajuste no responde a un capricho dirigencial, sino que obedece a una necesidad elemental del calendario. La Copa del Mundo 2026 comprimió todas las ventanas posibles, y el torneo local debía adaptarse para llegar a tiempo a la fecha límite fijada por la FIFA.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, confirmó en diálogo con Win Sports que el nuevo formato está prácticamente definido. No obstante, aclaró que el paso definitivo se dará cuando los 36 clubes voten la propuesta en la próxima asamblea. Aun así, dentro del organismo dan por hecho que el modelo ya tiene suficiente respaldo porque resuelve el problema de los tiempos.

Un semestre sin cuadrangulares

El país no verá cuadrangulares en el Apertura 2026. En cambio, el torneo se reconfiguraría con 19 jornadas de “todos contra todos”, fórmula que obliga a eliminar la tradicional fecha de clásicos para ajustar el calendario sin comprometer las exigencias internacionales. Esa modificación abre la puerta a un remate de campeonato directo: ocho clasificados y un sistema de play-offs que definirá al campeón en un camino más corto, pero también más impredecible.

La final, según lo proyectado, quedaría pactada para el 5 de junio de 2026, apenas unos días antes de que el balón empiece a rodar en Norteamérica. Es un margen estrecho, pero suficiente para que el torneo no colisione con los tiempos de convocatoria de los futbolistas que irán a la Copa del Mundo.

El caso Pereira, un capítulo aparte

Además del rediseño del torneo, Zuluaga fue consultado por un asunto que inquieta al entorno del fútbol colombiano: la situación institucional del Deportivo Pereira, que afronta la suspensión de su reconocimiento deportivo. Ante una eventual cancelación por parte del Ministerio del Deporte, el cuadro risaraldense podría perder su ficha como equipo profesional, un escenario que alteraría el mapa del campeonato.

Algunos clubes han propuesto ocupar ese cupo de inmediato para mantener simetría en la competencia, pero la Dimayor prefiere prudencia. Zuluaga fue enfático en que no habrá decisiones anticipadas, pues sería una falta de respeto para los hinchas, para la institución y para la propia administración del club, que aún está inmersa en el proceso de resolución.

